Een culinaire reis vol smaken en emoties: Maaike Cafmeyer en Sergio Herman beleven ‘The Italian Dream’

Uitzonderlijke cultuur, kraakverse zeevruchten én versgedraaide pasta. Die mix aan ingrediënten krijgt actrice Maaike Cafmeyer voorgeschoteld in Sergio Over De Grens. Sergio Herman neemt haar mee naar de betoverende eilanden Sicilië en Pantelleria in Italië. Met zijn liefde voor de Italiaanse keuken en Maaike's voorliefde voor geschiedenis, authenticiteit en pasta met zeevruchten, belooft het een ideale bestemming te worden. Samen bezoeken ze het mekka van de verse vis, leren ze verse pasta maken en gaan ze op zoek naar ‘het goud’ van Pantelleria: de beste kappertjes ter wereld. Maaike spreekt tijdens haar reis ook vanuit het hart over het zware ongeval dat haar ouders meemaakten, hoe ze haar man Frans onmoette, over haar rol als Chantal en hoe ze aan de schandpaal werd genageld tijdens de zaak De Pauw.

Sergio wil hardcore beginnen op de vismarkt van Catania. Rauwe vis, gegrilde artisjokken, pistache en een bezoekje aan de plaatselijke kathedraal staan op het programma. “Toen ik zwanger was van mijn eerste kind heb ik zeker 50 kilo mosselen gegeten”, lacht Maaike. En ook Sergio kent soms geen maten en propt zich vol met pistachenoten. Goed gevuld en lichtjes misselijk van al het eten gaat het richting Siracusa. Ze zijn er uitgenodigd bij een lokale familie. De Italiaanse mama’s leren Sergio en Maaike verse pasta rollen en ook de speciale citroenen en de verse ricotta vallen in de smaak. Voor ze naar Pantelleria reizen, bezoeken ze in het mooie barokke Noto, het walhalla van de patisserie, Café Sicilia. “Dit is next level. Die amandelsmaak is niet te evenaren. Ik heb deze smaak nog nooit van mijn leven geproefd”, klinkt het bij Sergio.

De afgelopen jaren waren turbulent voor Maaike vanwege haar betrokkenheid bij de zaak De Pauw, wat leidde tot veel negativiteit op sociale media. “De laatste jaren waren behoorlijk shitty. Het was ook niet mijn droom om op deze manier de kranten te halen. Maar ik moest het doen, ook voor mijn dochters. Zij waren een spil hierin. Ik dacht: de wereld kan niet meer zo bestaan, zij moeten in staat zijn om dit te benoemen. Het gaat niet over seks maar over macht en de onmogelijkheid om iets te zeggen omdat je je werk kwijt zou zijn”, vertelt Maaike. Ze vond rust op hun zeilboot in Zeeland. Daarom neemt Sergio haar mee op een schilderachtige boottocht in Pantelleria, waar ze op zoek gaan naar zee-egels.

Doorheen de reis laat Maaike meer dan eens haar hart spreken, en ook Sergio is openhartig. "Ik heb huidkanker gehad, ik mag niet te veel in de zon liggen. Ik had op mijn rug een plek, zo'n jaap, die steeds groter werd. Ik moest naar de dermatoloog maar heb het vaak uitgesteld. Ik dacht: ik zal wel eens gaan. De kanker was al in een redelijk ver stadium. Ik moest twee dagen later al onder het mes. Dat is wel heftig geweest, ik was heel bang en onzeker", vertelt Sergio.

