Een Blind Getrouwd met veel tranen. Wat is er op huwelijksreis gebeurd tussen Jolien en Brecht?

Geflirt, romantiek, veel emoties, tranen en enkele eerste moeilijke momenten: aflevering 5 van Blind Getrouwd, op maandag 2 oktober om 20u35 bij VTM, heeft het allemaal. De koppels zijn nog steeds samen op huwelijksreis op het Griekse eiland Rhodos, maar tot nu toe brachten ze hun honeymoon afzonderlijk door. Daar komt echter verandering in tijdens een groepsdiner. Wie staat waar al op gebied van gevoelens? De koppels zijn razend benieuwd naar mekaars ups, en eventuele downs.

De eerste dagen van newlyweds Jolien en Brecht leken tot nu toe wel een sprookje. Ook tijdens het quad rijden weet Jolien indruk te maken op haar man. “Ik ben wel fier op haar. Ik zat achteraan en Jolien doet dat gewoon allemaal, en goéd. Jolien kan echt haar mannetje staan, heb ik al meermaals gemerkt”, klinkt het trots bij Brecht. Even later echter, lijken de eerste barstjes op te treden waardoor zowel Jolien als Brecht in tranen achterblijven. Wat is er gebeurd tussen hen?

Bekijk hier de preview:

Emma en Emile gaan duiken. Emma vertrouwt het niet 100%, maar Emile - die al wat ervaring heeft - sleurt haar door haar angsten heen. De twee stellen zich steeds meer open en overladen mekaar met complimentjes. Wanneer Emile even later dan toch een bepaald topic opwerpt, blijft een gekwetste Emma een beetje in de war achter.

Heet of niet heet, Fleur houdt bij het ontbijt van een warme chocolademelk. Iets dat de attente Alexander niet ontgaat. De twee voelen zich steeds meer op hun gemak bij mekaar, en er wordt zelfs al wat geflirt.

Hetzelfde geldt voor Isabelle en Matthieu: dat het koppel een goeie vibe heeft, was al vanaf dag één duidelijk. Maar na enkele dagen lijken ze hun relatie naar een volgende dimensie te tillen. Grapjes en fun zijn nooit veraf bij de twee, maar het romantische Rhodos blijkt de ideale setting te zijn voor steeds diepgaandere gesprekken, en hier en daar wordt al eens een lijntje uitgegooid. Welke vis bijt eerst?