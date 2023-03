Een beslissing die uitdraait op een groot succes of regelrechte catastrofe voor de kandidaten in Bestemming X

So long, farewell, auf wiedersehen, goodbye… Glenn (37 jaar uit Merelbeke) moest Bestemming X vorige week als tweede kandidaat verlaten en stapte uit in Oostenrijk te midden van de loeiende motoren in de imposante Red Bull Ring. Nu maandag 6 maart om 20u35 worden de kookkunsten, de behendigheid, het doorzettingsvermogen en de loyaliteit van de kandidaten tegenover de groep stevig op de proef gesteld. Wanneer de bus plots halt houdt aan een bushokje, wacht de kandidaten één van de moeilijkste beslissingen van de reis. Een beslissing die voor iedereen kan uitdraaien op een groot succes of een regelrechte catastrofe. Aan hen de keuze… En die keuze heeft alles te maken met een mysterieuze pop die de naam ‘Jefke’ draagt.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Nu maandag slapen de kandidaten niet op de bus maar ontwaken ze in een feeëriek en episch bergdorp. “We zijn echt in ‘the middle of nowhere’. Ik heb geen idee waar we zijn en twijfel zelfs tussen vijf landen”, klinkt het bij Sydney. Voor de eerste game worden de kandidaten opgesplitst in twee teams van vier. “Aan de kerk van dit bergdorpje staat een geweldig lokaal ontbijt op jullie te wachten. Dat mist nog wel enkele lokale ontbijtkoeken die jullie zelf moeten bereiden én opeten. De winnaars worden rijkelijk beloond”, legt Kevin Janssens uit. En dat is niet gelogen want wie de opdracht wint, krijgt onderweg naar beneden een uniek cadeau op 1611m hoogte…

Na de kookopdracht volgt een spannende race tegen de klok. Terwijl het ene team in een raft het water optrekt, nemen de anderen plaats in een wagen op een trein. Wie als eerste over de finish komt, wint de opdracht. Het lijkt simpel, maar dat is het allerminst want onderweg komen de rafters hindernissen tegen die ze als team moeten overwinnen. Bovendien kunnen die nog verzwaard worden door de treinreizigers. Als beloning staat de winnaars 10 minuten in de felbegeerde VIP-ruimte te wachten, inclusief een uniek uitzicht door de voorruit van de bus. Maar worden ze er ook wijzer van? Aan het einde van de aflevering brandt er slechts één vraag op ieders lippen: waar zijn we?

