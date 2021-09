Een arm en rijk gezin wisselen van leven in Steenrijk Straatarm

De 10% meest gefortuneerde Belgische huishoudens bezitten bijna evenveel als de overige 90%. In Steenrijk Straatarm ruilen een gefortuneerd gezin en een gezin met een veel krapper budget een weekend lang hun huis, budget en leven. De ene familie proeft van het luxeleven, terwijl de andere plots creatief moet omspringen met beperkte middelen. De gezinnen bieden een unieke inkijk in hun leven, delen hun ervaringen en praten open over de uiteenlopende financiële situatie waarin ze zitten. Vaak leren beide gezinnen ook een belangrijke les: de ouders in het rijke gezin beseffen bijvoorbeeld dat ze te weinig tijd maken voor hun kinderen of hen te hard verwennen, terwijl het arme gezin beseft hoe hecht hun gezin is.

De realityreeks Steenrijk Straatarm start op donderdag 30 september om 21u40 bij VTM 2.