Eden Hazard, Jan Vertonghen en andere Rode Duivels stomen zich klaar voor EK 2024 in gloednieuwe VTM GO SHORTIE ‘Believe’

Hoe stomen de Rode Duivels zich klaar voor de kwalificatiecampagne van het EK 2024 in Duitsland? Welke emoties gaan er door hen heen bij het gejuich van de vele supporters? En hoe belangrijk is de kracht van samenhorigheid? In de gloednieuwe VTM GO SHORTIE ‘Believe’, in samenwerking met De Koninklijke Belgische Voetbalbond, vertellen onder andere Dodi Lukebakio, Eden Hazard, Johan Bakayoko, Amadou Onana, Jan Vertonghen en enkele enthousiaste supporters hun persoonlijk verhaal, met hun onverwoestbare passie voor de Duivels als rode draad.

De eerste aflevering, vanaf nu op VTM GO, staat in het teken van een nieuw elan voor de Duivels, verpersoonlijkt door Dodi Lukebakio. Hij vertelt hoe hij de knop omdraaide na de vroegtijdige uitschakeling op het WK en tijdens de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK het vertrouwen kreeg van de nieuwe bondscoach. “Eens aangekomen in de vestiaire, net voor de opwarming, zie ik mijn naam. En dan zei ik tegen mezelf: oké Dodi, jouw moment is gekomen. Aan jou om het waar te maken.” En hij maakt het waar, onder het goedkeurend oog van supporter Luc. Als fervent Duivelssupporter volgt Luc de ploeg op de voet, en hij gelooft meer dan ooit in de Rode Duivels.

Bekijk hier de preview:

De tweede aflevering draait rond de bekendste Duivelssupporter. Ex-kapitein Eden Hazard beleeft een emotionele avond, wanneer hij tijdens de thuiswedstrijd tegen Oostenrijk wordt uitgezwaaid door de Belgische fans. Eén van die fans is Kevin, die het afscheid van zijn grote held voor geen geld wil missen. Net als Eden is hij een ex-Rode Duivel, want als Blind Devil vertegenwoordigde hij België op internationale toernooien voor blinden en slechtzienden. Eden en Kevin vertellen over de rol die voetbal speelde, en zal blijven spelen, in hun leven. ​

De eerste aflevering van ‘Believe’ is vanaf nu te zien op VTM GO. De tweede aflevering is vanaf 6 september beschikbaar en in aanloop naar de matches tijdens de EK-kwalificatierondes zal er telkens een nieuwe aflevering te zien zijn op VTM GO.

