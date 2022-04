Eddy Planckaert, Karen Damen, Axel Daeseleire en Nora Gharib leggen hun ziel bloot in nieuw seizoen van ‘Alloo bij…’

In een nieuw seizoen van ‘Alloo bij…’ gaat Luk Alloo vanaf donderdag 28 april op bezoek bij straffe bekende Vlamingen die een grote indruk hebben nagelaten op de televisiemaker. Luk gunt de kijkers opnieuw een unieke blik in het leven van zes boeiende persoonlijkheden. Hij neemt hen mee op een nostalgische tocht doorheen hun verleden en rakelt zo hun meest persoonlijke verhalen op. In het bijzijn van de camera’s tonen in het nieuwe seizoen o.a. Eddy Planckaert, Karen Damen, Axel Daeseleire en Nora Gharib zich van hun meest kwetsbare kant.

“Als je interessante Vlamingen meeneemt naar allesbepalende locaties vol herinneringen zoals het ouderlijk huis, hun trouwzaal, de eerste woonst, een studentenkot, het podium waar ze voor de eerste keer op stonden, dan krijg je aparte en pakkende portretten. Van de 6 bekende Vlamingen zie je een totaal andere kant”, vertelt Luk Alloo.

‘Alloo bij’, vanaf donderdag 28 april om 21u45 bij VTM en ook op VTM GO .

