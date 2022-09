“Dziubi, help! Ik heb schrik!”: Brecht ziet zwaar af in ‘Blind Getrouwd’

In de aflevering van 3 oktober schepen alle koppels in op een authentiek Turks jacht met de toepasselijke naam ‘Love Boat’. Voor het zover is, wordt er duchtig gediscussieerd over de - al dan niet - matching outfits.

Bij de gezamenlijke lunch aan boord blijkt dat er twee Duracell-konijnen in de groep zitten: Brecht en Joren. Maar het valt iedereen op dat Joren wat aan de stille kant is en zich een beetje inhoudt. “Ik vind dit zo jammer want hij is een topkerel, super joviaal, energetisch en het komt er vandaag niet uit”, merkt Brecht op. Lien had Joren de laatste dagen aangegeven dat hij soms wat druk is en niet steeds moet proberen de lead te nemen tijdens een gesprek. “Ik wil daar dan op proberen te werken, maar dat valt dan blijkbaar onmiddellijk op”, lacht Joren.

Na een verfrissende duik trekken Jiri en Florence zich even terug voor wat quality time met hun tweetjes. “Ik denk dat we dat allebei wel nodig hebben, wat tijd met ons twee”, zegt Florence. “En daar genieten we beiden van. Het hoeft voor ons niet volgepropt te worden met praten, stilte is ook goed.”

Ook Jana en Christiaan hebben een open gesprek met elkaar. “Ik geniet 70%”, vertelt Jana. “De andere 30% is afzien. Ik heb een super laag zelfbeeld en ik ben hier aan boord met allemaal vlotte mensen waarvan 2 vrouwen super knap zijn. Dat is voor mij een grote trigger waardoor ik het nu even moeilijk heb.” Een moeilijke situatie voor Christiaan: “Ik kan haar 100 keer zeggen dat zij de mooiste is en moest ik zelf kunnen kiezen, ik nog altijd voor haar zou kiezen”, maar hij beseft dat dit niet voldoende is om haar meer zelfvertrouwen te geven.

Na een gezamenlijke dag op zee zijn de koppels de volgende ochtend opnieuw op zichzelf aangewezen. En blijkt dat Lien en Joren apart geslapen hebben: zij in de kamer, hij op een ligstoel aan het zwembad met twee handdoeken als donsdeken… Een bijzonder vreemde situatie. Wat is er aan de hand?

En ook Dziubi en Brecht staan voor een verrassing van formaat. Bij het bezoeken van een plaatselijke barbier, ondervindt Brecht aan den lijve dat om mooi te zijn, je soms (veel) pijn moet lijden…

Bekijk hier een fragment uit de aflevering:

‘Blind Getrouwd’ op maandag 3 oktober om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .