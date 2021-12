Duncan Laurence, Metejoor en nieuwe K3 vergezellen Laura Tesoro als coaches in The Voice Kids

De zoektocht naar die ene jonge stem die elk haartje doet rechtkomen met zijn of haar uniek zangtalent keert terug! Het gloednieuwe seizoen van The Voice Kids ontvangt vers bloed op het podium en ook in de iconische rode draaistoelen schitteren drie nieuwe gezichten. Ervaren coach Laura Tesoro krijgt het gezelschap van nieuwkomers Duncan Laurence, Metejoor en de nieuwe K3 met Julia als meest verse lid. Onder het waakzame oog en oor van deze gloednieuwe coaches barst de strijd onder de kleine performers los. Een jong talent dat alvast zeker is van een plaats op en naast het podium is Maksim Stojanac. Hij zal de show presenteren als nieuwe sidekick van vaste waarde An Lemmens.

Duncan Laurence, Metejoor en de nieuwe K3 maken hun debuut als coaches

De Nederlandse singer-songwriter Duncan Laurence trok in 2019 wereldwijd de aandacht toen hij met het nummer ‘Arcade’ de songfestivalwinst voor Nederland binnenhaalde. Wat volgt is een impressionante, bloeiende internationale carrière. Het nummer ‘Arcade’ werd een wereldwijde hit, behaalde de Top 10 van de Amerikaanse Billboard airplay charts en is bekroond met een platina award en het nummer werd in 2021 uitverkozen tot beste Nederlandse Songfestivallied aller tijden. Ondertussen toerde de wereldster heel Europa door, stond Duncan als headliner op talloze grote festivals, was hij te zien in de internationaal geprezen talkshow ‘The Ellen DeGeneres Show’ en nam hij meerdere internationale prijzen in ontvangst.

Ook de naam Joris van Rossem, beter bekend als Metejoor, klinkt als een klok in de wereld van de muziek. Met hits als ‘Rendez-Vous’ en ‘1 Op Een Miljoen’ is hij niet meer weg te denken uit de Vlaamse en Nederlandse hitlijsten. Recent bracht hij zijn nieuwe single ‘Ze Meent Het’ uit. Joris leeft voor muziek en hoopt zijn tonnen ervaring en liefde voor het vak te delen met de kleinste zangtalenten.

Nieuwkomer Julia maakte net haar debuut in K3 en mag meteen plaatsnemen in de draaistoelen van The Voice Kids naast ervaren collegacoaches Hanne en Marthe. Al decennialang is K3 razend populair bij jong en oud en ook hun nieuwe nummer ‘Waterval’ was meteen een schot in de roos. De meisjes weten perfect wat nodig is om een echte ster te worden binnen de muziekwereld.

Bekijk hier hoe Julia vanavond in ‘K3, een nieuw begin’ om 19u55 bij VTM reageert op het nieuws dat zij als coach mag zetelen in The Voice Kids:

Duncan Laurence: “Ik ben super vereerd dat ik coach mag zijn bij The Voice Kids in België. Ik weet heel goed hoe het voelt om daar te staan, hoe spannend het is om auditie te doen en op te treden voor zoveel mensen. Ik kan niet wachten om jong talent te helpen bij The Voice Kids en hen te coachen in de eerste stappen van hun carrière.”

Joris Van Rossem aka Metejoor: “The Voice Kids leek mij altijd al hét programma bij uitstek dat het meeste past bij wie ik ben. Ik kijk er enorm naar uit om mijn pedagogische bagage en ervaring op het podium te delen en zo mee te mogen bouwen aan de persoonlijke ontwikkeling van deze, nu al, geweldige kinderen.”

K3: “We vinden het geweldig dat we als coaches deel mogen uitmaken van het nieuwe seizoen van The Voice Kids! We kijken er super hard naar uit om aan de slag te gaan met een team vol leuke kids. We zijn heel benieuwd hoe ver we het dit jaar schoppen met team K3. We zijn er klaar voor en hebben er zin in!”

En ook ervaren coach Laura Tesoro kijkt uit naar een nieuw seizoen boordevol talent. “Ik kijk er enorm naar uit om voor de 4e keer plaats te nemen in één van de Voice Kids-stoelen en opnieuw verbaasd te worden door hun waanzinnige talent! Ik ben ook super enthousiast over mijn nieuwe collega's en kan niet wachten om erin te vliegen!"

An en Maksim presenteren en begeleiden de kids doorheen het parcours

Een nieuwigheid voor An Lemmens is dat ze The Voice Kids dit seizoen in duo zal presenteren met Maksim Stojanac. De jonge zanger en acteur is bekend van de Ketnet-reeks #LikeMe. Hij is erg geliefd bij de jongere generaties en de geknipte persoon om ‘de grote broer’ te zijn voor alle jonge zangtalenten die hun kans wagen en hun grote droom nastreven.

Maksim Stojanac: "Ik was altijd al een grote fan van The Voice Kids en vind het geweldig om het parcours van de kinderen van bij de start tot finish te mogen volgen. Ik zal hen verrassen en bijstaan bij de shows als een mentor achter de schermen. Ik verwacht erg veel van dit jaar als je de bakken talent en diverse persoonlijkheden ziet uit de afgelopen seizoenen. Ik kijk er naar uit om hen te zien bijleren, doorgroeien en openbloeien doorheen de opnames, en het is fantastisch dat ik hen tijdens die tijd mag bijstaan."

An Lemmens: “Al jarenlang bewijst The Voice Kids dat op talent geen leeftijd staat. Ik kijk er enorm naar uit om me dit seizoen opnieuw te laten verrassen, ontroeren en omverblazen door onze jongste nachtegalen. Daarbovenop heb ik enorm veel zin om mijn nieuwe sidekick Maksim te verwelkomen.”

De opnames van The Voice Kids gaan dit voorjaar van start. Wie de Blind Auditions graag wil bijwonen, kan binnenkort gratis tickets bestellen via vtmtickets.be . De uitzenddatum wordt later bekendgemaakt.

