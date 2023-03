Dubbele verrassing in The Masked Singer: Mummie zet iedereen op het verkeerde been en onverwachte surprise in het speurdersteam

Grote verrassingen vanavond in The Masked Singer. Niet alleen op het einde, maar ook bij het begin van de show vielen de monden van de speurders wagenwijd open. Dat had alles te maken met de mystery speurder van deze week, want compleet onverwacht stapte niemand minder dan Karen Damen het podium op om haar plekje achter de speurdersdesk opnieuw in te nemen. En hoe. Karen schoot meteen raak en wist als enige de identiteit van Mummie te achterhalen. Niet hoofdverdachten Evi Hanssen, Barbara Sarafian of Tanja Dexters, maar wel Véronique De Kock verscheen van achter het masker. Zij moet The Masked Singer verlaten, maar slaagde er de voorbije weken in om heel wat kijkers op het verkeerde been te zetten.

Bekijk de ontmaskervideo hier:

Groot was de verrassing toen Véronique vanavond haar masker afzette. In Behind The Mask op VTM GO geeft ze al haar geheimen prijs. Ze vertelt over de liters zweet die ze in het Mummie-pak verloor, over hoe intens ze van de zang- en danslessen genoot en nam de camera ook mee tijdens een skireis met haar gezin. In de bergen oefende ze stiekem samen met haar zoon. “Toen heb ik een paar keer gedacht: wat sta ik hier nu in godsnaam te doen? Als mensen mij zo zien, gaan ze denken: ‘Daar is nog een grotere hoek af dan we dachten’”, lacht ze. “Mijn jongste zoon had het ontdekt omdat ik zoveel aan het zingen was in de auto, in de keuken, in de badkamer... Ik hoopte dat hij niet plots zou zeggen: ‘Dat is mijn mama!’. Ik heb hem 100 keer gezegd dat het een groot geheim was en dat hij zeker niets mocht zeggen.”

Veel zangervaring voor een publiek had Véronique niet. Op één moment na. “Ik heb dat één keer en public gedaan, 27 jaar geleden bij Miss België. De microfoon was toen letterlijk de hele tijd aan het trillen in mijn hand. Dat zijn beelden die mij nog achtervolgen. Vandaar nu het pak (lacht). En het grappigste van al is: de studio waar de show zich afspeelt is dezelfde waar ik 27 jaar geleden Miss België ben geworden. Waar dus ook dat stressmoment was.”

Véronique is trots dat ze iedereen lange tijd op het verkeerde been kon zetten. “Mummie was voor het publiek en de speurders een groot mysterie”, klinkt het. “Ik vond het echt geweldig dat niemand mijn naam raadde. Tot er een zekere Karen Damen plots op het toneel verscheen en gewoon zei: tak, tak, tak… Dat is Véronique De Kock. Ik stond daar in mijn pakske te denken: ‘Het is niet mogelijk. Dit kan gewoon niet zijn.’ Dan moet je proberen om je Egyptische houding nog deftig te doen, dat was sterven.”

“Ik heb me waanzinnig geamuseerd”, besluit Véronique. “Het is eigen aan mijn karakter dat ik nog verder wilde gaan, dat is part of the game. Maar ik kijk met een grote smile terug op The Masked Singer. Ik heb in die 27 jaar tv toch al redelijk wat gedaan, maar dit kan je met niets vergelijken. Dit is echt uniek en ik ga het nooit vergeten. Ik had gezworen om na Miss België nooit nog voor een publiek te zingen. Ik heb dat nu wel gedaan, weliswaar achter een masker. Maar we gaan het hierbij houden, het is mooi geweest. Al pak ik wel nog een Sportpaleiske mee. I’m a happy Mummy.”

Bekijk de performance van Véronique De Kock hier:

Behind The Mask is vanaf nu exclusief te zien op VTM GO. Tickets voor The Masked Singer in Concert, op zaterdag 15 april in het Sportpaleis, zijn beschikbaar via vtm.be.

