Dubbele dosis spanning, actie, heftige emoties en rake klappen in de seizoensfinale van Familie

Telt Familie na de zomer twee koppels minder? Daar begint het steeds meer op te lijken, want zowel de relatie van Véronique en Lars als die van Mieke en Niko vertoont alsmaar meer barsten. De spanningen van de voorbije weken bereiken in de seizoensfinale van morgen, vrijdag 24 juni om 20u00 bij VTM, een climax. Eén met intense emoties en heftige confrontaties. De kijkers zetten zich maar best schrap voor een extra lang seizoensslot, waarin het serieus zal ‘kletteren’ en waarin er enkele rake klappen worden uitgedeeld…

Hebben die rake klappen iets te maken met het boksgala van Sam (Tinne Ceuppens)? Die match staat nu vrijdag op de agenda en doet de emoties hoog oplopen. Vooral nu Mieke (Caroline Maes) het bedrog van Sam en haar man Niko (Jo Hens) heeft ontdekt en ook zelf een slippertje heeft gehad met Lars (Kürt Rogiers). De plooien lijken niet meer glad te strijken. In de seizoensfinale zoekt Sam Niko opnieuw op. Ze heeft een probleem, dat alleen hij kan oplossen. Door zélf tegen haar te boksen…

Een andere hoek waar rake klappen dreigen te vallen is die van Lars (Kürt Rogiers) en Koen (Sieg De Doncker). Lars wil een gezicht kleven op de man met wie zijn vrouw Véronique (Sandrine André) hem heeft bedrogen en regelt in haar naam een afspraak. Daar komt hij lijnrecht tegenover zijn eigen halfbroer te staan. De moordenaar van zijn vader Leon De Bodt (Herbert Flack). Koen heeft het duidelijk op Lars gemunt. Wat is zijn plan? En voert hij dat eindelijk uit? Het komt alleszins tot een intense confrontatie, vol spanning, actie en emoties en met een onvoorziene afloop.

Maar er lijkt ook goed nieuws te zijn in de seizoensfinale. Hanne (Margot Hallemans) is in de zevende hemel en organiseert een welkomstparty voor de terugkeer van Quinten (Maxime De Winne) uit Singapore. Ook Raven (Aaron Blommaert) en Louise (Charlotte Sieben) hebben mooie vooruitzichten. Zij sluiten de examenperiode af met een ontspannende reis. In de seizoensfinale krijgt Raven echter een mysterieus pakje in handen…

