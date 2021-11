Droom verandert in nachtmerrie voor gezin in ‘Ik Vertrek uit Vlaanderen’: “Als ik wist wat we gingen meemaken, had ik het nooit gedaan”

Het succesvolle programma ‘Ik Vertrek uit Vlaanderen’ is terug, met nieuwe afleveringen waarin Vlaamse gezinnen gevolgd worden die hun dromen najagen in het buitenland. In de eerste aflevering ruilen Sam en Lieve en hun drie kinderen Eden, Matti en Felan het vertrouwde Lembeke in voor Hochrindl-Kegel, een populair wandel- en skigebied in de Oostenrijkse bergen. Daar vond de familie hun droompand: ‘Sonnenhof’ is een domein met een groot huis en acht appartementen, perfect geschikt om uit te baten als gastenverblijf na een grondige renovatie. Hun droom verandert al gauw in een horror story als er heel wat lijken uit de kast vallen.

Bekijk de preview hier:

Het gezin krijgt te maken met heel wat obstakels: zo is de elektriciteit verouderd, ligt er amper isolatie en zijn de balkons erg onveilig. Bovendien gooit de buurvrouw roet in het eten waardoor de parking niet kan verhard worden. Ook het renovatiebudget ligt veel hoger dan verwacht. Ze raadplegen een advocaat voor advies over gerechtelijke stappen tegen de makelaar en de vorige eigenaar.

“We kochten een gebouw dat we niet mogen uitbaten als gastenverblijf, we voelen ons bedrogen door de makelaar. Tegen elkaar grapten we dat ons dit nooit ging overkomen, een huis zonder vergunningen en met elektriciteitsproblemen kopen”, aldus Sam en Lieve.

Vol goede moed en met hulp van vrienden en familie beginnen ze aan de verbouwingswerken, want vanaf augustus moet hun ‘Nockalm Lodge’ klaar zijn om gasten te ontvangen. Zal het gezin Van de Velde op tijd klaar geraken met de gigantische to-do list of geven ze op?

'Ik Vertrek uit Vlaanderen', vanaf maandag 8 november op VTM 2 om 21u40. De aflevering is ook te (her)bekijken op VTM GO .

