Drive-in movie op koppelsweekend: Blind Getrouwd-duo’s kijken naar de film van hun huwelijk

‘Blind Getrouwd’ wordt op maandag 6 november om 20u35 even ‘Blind Vertrouwen’: de koppels zijn ondertussen elk in hun eigen Volkswagen-busje toegekomen op koppelsweekend en moeten geblinddoekt een vertrouwensparcours afleggen onder begeleiding van hun partner. Op het einde van het traject staat hen een verrassing te wachten: een grote trouwfoto, ter ere van hun 1 month anniversary. Hoe is hun relatie geëvolueerd de voorbije 4 weken? De koppels blikken terug met experten Sarah Hertens, Wim Slabbinck en Filip Geelen.

Ook Ingeborg is van de partij: ‘s ochtends wacht ze de koppels op voor een yogasessie. Tijdens één van de oefeningen vraagt ze de deelnemers hun mooiste moment tot nu toe met mekaar te delen. En elk jaar opnieuw doet Ingeborg het: iedereen zit er zo diep in, dat er bij enkelen tranen vallen.

“Het is precies alsof we met vrienden op vriendenweekend zijn”, laat Emma vallen. De sfeer zit er dik in. ‘s Avonds worden de koppels verrast met een drive-in movie: de film van hun jawoorden. De beelden komen fel binnen, en na het zien ervan, wil Matthieu Isabelle een compliment geven. Maar dat lijkt de mist in te gaan…

Bekijk hier de beelden:

