Driemaal scheepsrecht voor Jacques Vermeire of wordt hij in Eenmaal Andermaal opnieuw afgetroefd door Axel Daeseleire?

De strijd tussen kunstliefhebbers Jacques Vermeire en Axel Daeseleire barst vanaf donderdag 7 maart om 20.40 bij VTM weer helemaal los in een nieuw seizoen van Eenmaal Andermaal. Elke week trekken de kemphanen naar vintage- en brocantemarkten in binnen- en buitenland op zoek naar verborgen parels die ze daarna met meerwaarde proberen te verkopen. Maar die klus hoeven ze niet alleen te klaren: Jacques laat zich o.a. bijstaan door Sabine Hagedoren, Eddy Planckaert, Klaasje Meijer, Béa Vandendael, Karen Damen, Jelle De Beule en Willy Sommers. Axel Daeseleire trekt op schattenjacht met onder meer Annelien Coorevits, Ben Segers, Anne De Baetzelier, Bart Appeltans, Ingeborg, Jelle Cleymans en Ini Massez.

​Wordt het derde keer, goede keer voor Jacques of gaat Axel opnieuw met de trofee aan de haal?

Jacques Vermeire is strijdlustiger dan ooit: “Driemaal is scheepsrecht! Dat begrip hebben ze niet voor niets uitgevonden, toch? Ik kan het me als fervent verzamelaar echt niet veroorloven om een derde keer de duimen te leggen tegen Axel. Ik heb thuis een uitgebreide collectie encyclopedieën liggen en ik kan je één iets vertellen: verliezen staat daar niet in.”

Axel Daeseleire is echter niet van plan zich te laten intimideren: “Die spielerei tussen Jacques en mij, dat maakt het bijzonder amusant. Maar dat betekent niet dat ik de opdracht niet au sérieux neem. Ik maak er zelfs een absolute erezaak van om samen met mijn partners in crime de uniekste objecten met het meest potentieel op de kop te tikken en na restauratie met zo veel mogelijk meerwaarde te verkopen. Als je denkt dat zo’n veiling maar een stoffige bedoening is, heb je het serieus mis. Je voelt de spanning daar in de lucht hangen en het is er voor zowel koper als verkoper gewoonweg volle bak kicken. Of je wordt er intens ambetant als je met verlies verkoopt, dat ook wel… (lacht).”

Bekijk hier de trailer:

Met een startkapitaal van 750 euro en in een tijdspanne van drie uur, gaan Jacques en Axel samen met de BV’s op zoek naar drie objecten waarin ze het meeste potentieel zien. Nu eens op de 6 kilometer lange brocantemarkt van het pittoreske Franse dorpje Maroilles, dan weer in de antiekwinkels in Oostende. Gewapend met hun op de kop getikte goederen, trekken Axel en Jacques daarna naar het atelier van Noortje en Ansje Cools waar de zussen-restaurateurs hun gouden handen - samen met de BV’s - gebruiken om de schatten tot in de puntjes te restaureren. En dan is het erop of eronder: in het Gentse veilinghuis Loeckx worden de gepimpte objecten voor het hoogste bod verkocht door veilingmeester Peter Loeckx en zijn zoon Natan. Wie op het einde van de reeks de grootste winst maakt, kroont zichzelf tot eindwinnaar.

Wordt dat eindelijk Jacques of heeft Axel opnieuw de beste neus voor gouden zaken? Je ontdekt het in Eenmaal Andermaal, vanaf 7 maart op donderdag om 20.40 bij VTM en op VTM GO. De opbrengst van de veilingen gaat naar de goededoelenactie JEZ!

