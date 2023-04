Drie ontmaskeringen, één winnaar in de spectaculaire finale van The Masked Singer

“Wie ben jij echt?” Dat is dé ultieme vraag die Jens Dendoncker maar liefst drie keer te stellen heeft in de grote apotheose van The Masked Singer. Op vrijdag 28 april onthullen de drie finalisten hun echte identiteit: Tovenaar, Champignon en Raaf. In een spannende finale gaan zij de eindstrijd aan om uit te maken wie zich tot de grote winnaar van het derde seizoen mag kronen. Drie ontmaskeringen, één winnaar: na een zoektocht die twaalf weken lang werd gevolgd door gemiddeld meer dan 1,7 miljoen kijkers, goed voor 62,6% marktaandeel*, legt The Masked Singer alle kaarten op tafel. Maar niet vooraleer de finalisten nog één keer alles geven en een knaller van een show neerzetten.

Tovenaar, Champignon en Raaf leggen de lat vrijdag meteen torenhoog met een openingsact op Spectrum van Florence & The Machine. Nadien zingen de finalisten elk een gloednieuwe song en doen ze hun favoriete performance van het voorbije seizoen nog eens over. Wanneer iedereen twee keer heeft opgetreden, is het tijd voor een eerste ontmaskering. De twee topfinalisten gaan nadien de finale strijd aan met elkaar in een face off, waarna de winnaar van The Masked Singer bekend wordt gemaakt en ook de twee laatste maskers sneuvelen. Speurders Kevin Janssens, Julie Van den Steen, Tine Embrechts, Karen Damen en Bart Cannaerts kunnen nog een laatste keer tips sprokkelen en raden, maar hebben in de finale “niets te piepen”, aldus Jens. Enkel en alleen het publiek in de studio beslist wie The Masked Singer wint.

Met deze songs gaan de finalisten de eindstrijd aan in de finale van The Masked Singer:

Champignon: I’m Into Folk van The Radios & I Wanna Know What Love Is van Foreigner

Raaf: Chandelier van Sia & Queen Of The Night van Whitney Houston

Tovenaar: Never Enough uit The Greatest Showman & Gimme! Gimme! Gimme! van ABBA

Twaalf weken lang hebben de speurders tips gezocht, codes ontcijferd en verdachten opgespoord. Nu is het tijd om hun final guesses in te dienen. “Wat het recept is voor de winnaar van The Masked Singer? Ik denk dat je dan 300 gr overgave nodig hebt, 6 lepels inleving, 60 cl songkeuze en nog een snuifje ‘je ne sais quoi’. Zet dat een half uurtje in de oven en je hebt de winnaar van The Masked Singer”, weet Bart Cannaerts. Wie komt als winnaar uit de oven? Aan het einde van de grote finale wordt niet alleen dát duidelijk, maar ook wie zich de beste speurder van het seizoen mag noemen. Die gaat naar huis met de ultieme eer… en met dwergkonijntje Frits.

Verwondering en verbazing alom, bekijk hier nu al hoe de ontmaskeringen eraan toegaan in de finale:

