Drie nieuwe gezichten in ‘De Zomer Van’: Regi, Jan Jambon en Niels Albert

Volgende week krijgen de VTM-kijkers drie nieuwe gezichten te zien in ‘De Zomer Van’. Eric Goens werpt van maandag 10 t.e.m. donderdag 13 augustus een blik in de zomer van Regi, Jan Jambon en Niels Albert. Hoe brengt Regi deze maanden door zonder optredens? Weegt de coronacrisis zwaar op Jan Jambon? En wat is de impact op de zomer van Niels Albert? Verder volgt Eric ook Nina Derwael, Gers Pardoel, Dany Verstraeten en Gunther Levi opnieuw.

Regi neemt Eric o.a. mee naar de wijngaard die zijn vrouw Elke Vanelderen heeft aangeplant. Hij vertelt over de impact van kinderen op zijn leven, over zijn allereerste soloshow in het Sportpaleis in 2021 en over zijn trauma voor Niels Destadsbader. “Ik ben volledig door mijn rug gegaan in het VTM-programma ‘Is er Wifi in Tahiti?’ dat Niels presenteerde. Daar heb ik twee jaar van gerecupereerd. Ik stond zó scheef. Ik heb veel shows moeten doen waarbij ze me volledig hebben platgespoten. Maar om mij van het podium te houden, moet ik echt in coma liggen.”

Vanaf dinsdag 11 augustus geeft ook Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, een inkijk in zijn leven. Hij praat over zijn naderende huwelijk met An en over de flamingante betogingen waarmee hij in zijn jonge jaren in de cel belandde. Over de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 stelt Jambon zich tot vandaag de vraag of ze konden vermeden worden. “Ik word daar soms nog wakker van. Dat gewoon achter mij laten, zo zit ik niet in elkaar. Daarvoor heeft het een té grote impact op de maatschappij. Als je je verantwoordelijkheid neemt, moet je ook in vraag stellen of we de juiste dingen op het juiste moment hebben gedaan.”

Ex-veldrijder Niels Albert komt op het einde van de week aan bod in ‘De Zomer Van’. Niels en zijn vrouw Valeska vertellen openhartig over de uitbreiding van hun gezin en over haar bezorgdheid over de hartproblemen van Niels. “Ik wil niet dat hij nog alleen met de fiets rijdt”, klinkt het. Ook Nina Derwael, Gers Pardoel, Dany Verstraeten en Gunther Levi worden verder gevolgd door Eric Goens. De VTM-kijkers komen o.a. te weten hoe Nina Derwael haar vriend Siemen leerde kennen. En Gunther Levi vertelt samen met Romeo’s Chris Van Tongelen en Davy Gilles over dat ene optreden in een parenclub dat in hun geheugen gegrift staat.

Voor ieder wat wils op de Festivalboot

Op het einde van elke aflevering van ‘De Zomer Van’ is er een live optreden vanop de Festivalboot. Mama’s Jasje start de week op maandag 10 augustus. De Romeo’s bouwen een feestje op dinsdag 11 augustus, Natalia treedt op woensdag 12 augustus op. Samson & Marie zijn als laatste aan de beurt op donderdag 13 augustus. Eric Goens komt ook te weten hoe de artiesten deze unieke zomer doorbrengen.

Maandag 10 augustus: Nina Derwael - Gers Pardoel - Regi

Festivalboot: Mama’s Jasje

Dinsdag 11 augustus: Jan Jambon - Dany Verstraeten - Regi

Festivalboot: De Romeo’s

Woensdag 12 augustus: Nina Derwael - Regi - Jan Jambon

Festivalboot: Natalia

Donderdag 13 augustus: Gunther Levi - Niels Albert - Jan Jambon

Festivalboot: Samson & Marie