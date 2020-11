Valt het nieuwe Franse leven van de familie Troquet letterlijk in het water?

Vorige week zagen de VTM 2-kijkers hoe de pastazaak van familie Rombaut in Geraardsbergen plaats moest maken voor B&B ‘Casa Flora’ aan de Costa del Sol in Ik Vertrek uit Vlaanderen. Ondertussen reisden al 390.000 kijkers mee naar Spanje - 259.000 voor de aflevering op dinsdag en nog eens 131.000 voor de herhaling (live+uitgesteld). In de laatste aflevering van morgen, dinsdag 1 december om 20.45, zijn de VTM 2-kijkers getuige van een position switch bij de familie Troquet uit Koekelare. Ze kiezen niet zomaar voor een nieuw leven in Frankrijk. Het gezin gaat voluit voor een omgekeerde realiteit: Michel wordt ‘thuisblijfpapa’ en Jessica gaat werken op een camping in de buurt.

Jessica en Michel hebben drie kinderen: dochter Amélie en tweeling Victor en Emiel. Als onderhoudstechnicus werkt Michel meestal voor langere tijd in het buitenland, waardoor hij bijna alle belangrijke familiemomenten mist. “Bij mijn dochter was ik er bijvoorbeeld niet bij toen ze kon stappen”, vertelt Michel. Jessica is duidelijk: “Ik heb er niet voor gekozen om een alleenstaande mama te zijn.” Dus waagt familie Troquet een sprong in het diepe en starten ze 1080 kilometer verder een nieuw leven in het Zuid-Franse Castellane. Ze gaan voluit voor hun gemeenschappelijke droom: niet leven als God in Frankrijk, maar als gezin.

“Het is een avontuur om met drie kleine kinderen alles en iedereen achter te laten voor een nieuw leven in het zuiden van Frankrijk”, aldus Michel. “Maar het is echt hét moment om het te doen. We kunnen niets meer veranderen aan de tijd dat ik er niet ben geweest. Nu moet ik ervoor zorgen dat ik in de tijd die komt wél meer thuis en bij mijn gezin ben.”

Op de benedenverdieping van hun droomhuis moeten twee vakantiewoningen komen. ‘Thuisblijfpapa’ Michel wil alles zelf verbouwen en tegelijkertijd op de kinderen passen, wat helemaal nieuw is voor hem. Het gezin legt zichzelf daarvoor een strakke deadline op: verhuizen in maart, openen in juni. Maar net wanneer de verhuisdatum nadert, gaat België in lockdown. Door de verkoop van hun huis trekken ze in bij de ouders van Jessica en zullen daar uiteindelijk moeten blijven tot midden mei, wanneer ze - gewapend met de aankoopakte van hun huis in Frankrijk - de grens weer over mogen.

Voor Jessica is niet alleen de verhuis naar Frankrijk een nieuwe start, ze heeft ook een job op een camping in de buurt te pakken. “Het moeilijkste voor mij aan de job is momenteel nog het Frans. Zeker met het mondmasker op, dan is het soms zeer moeilijk om de mensen te verstaan en mezelf ook duidelijk te maken”, vertelt ze.

De familie Troquet komt naast corona nog heel wat andere onvoorziene zaken tegen op hun pad. Wanneer Jessica en Michel willen beginnen aan de afbraakwerken voor de gîtes, beslist het weer er anders over. “Het water stroomt de kelder binnen. We moeten alles redden wat niet nat mag worden”, klinkt het. De hevige regen zorgt voor nog een week extra uitstel van de werken. Doet het weer de droom van het gezin letterlijk in het water vallen? Of zijn ze Moeder Natuur te slim af?

