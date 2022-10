Draait Natalia voor Natalya en een zingende klusjesman in The Voice van Vlaanderen

Bijna 900.000 kijkers (live+uitgesteld+herhaling) stemden vorige week af op de eerste aflevering van The Voice van Vlaanderen (37.4%). De tweede Blind Auditions op zondag trokken 730.000 kijkers (live+uitgesteld, 30.5%). Op vrijdag 7 oktober mogen coaches Natalia, Koen Wauters, Mathieu Terryn en Jan Paternoster zich opnieuw aan enkele opvallende audities verwachten. Eén daarvan komt van Natalya (29 jaar, Beersel), afkomstig uit Oekraïne. Ze studeerde in Engeland en besloot 5 jaar geleden om naar België te verhuizen voor de liefde van haar leven. Met ‘The Wind’ van Mariah Carey heeft ze maar één doel voor ogen: de stoelen van de coaches doen draaien en dan vooral die van naamgenoot Natalia. Draait Natalia voor Natalya?

Bekijk hier de preview uit de aflevering van vrijdag 7 oktober:

Ook Luc (53 jaar, uit Hemiksem) waagt vrijdag zijn kans. Hij gaat door het leven als de zingende klusjesman. “Ik werk altijd op lege appartementen dus ik moet niet vrezen dat ik te lawaaierig ben”, lacht Luc. Hij vuurt ‘Here I Go Again’ van de Whitesnakes af op de coaches. Een nummer dat vooral Koen aanspreekt. “Ik ken het nummer héél goed en heb het vroeger honderden keren gezongen. Ik wou eigenlijk altijd een tatoeage met de titel op mijn arm omdat ik vaak het gevoel had: oké, hier gaan we weer.”

Backstage houdt Laura Tesoro als vijfde coach een oogje in het zeil. “Ik vind het leuk om de rebel te zijn en tegen de andere coaches in te gaan”, lacht Laura. Wordt het team van Laura ook deze week aangevuld met één of meerdere afgevallen kandidaten? Het volledige traject van Laura’s team kunnen kijkers ontdekken in een nieuwe aflevering van ‘The Voice Comeback Stage’ op zondag 9 oktober om 21u15 op VTM GO .

Deze kandidaten wagen hun kans tijdens de derde Blind Auditions op vrijdag 7 oktober:

Deborah (38, uit Boekhoute) werd ingeschreven door een vriendin en brengt ‘Not An Addict’ van K’s Choice. “Ik ga maar één keer meedoen aan The Voice dus voor mij is het alles of niets.”

Sven (28, uit Sint-Niklaas) heeft podiumvrees maar doet mee omdat hij een voorbeeld wil zijn voor zijn dochtertje. Hij koos voor de klassieker ‘Fall On Me’ van Andrea Bocelli en hoopt dat zijn unieke nummerkeuze in zijn voordeel speelt.

Fleur (18, uit Lauwe) zit in haar eerste jaar journalistiek en doet mee omdat ze zin heeft in een nieuw avontuur. Ze stapt het podium op met ‘What’s Up’ van 4 Non Blondes, één van de favoriete nummers van haar overleden grootvader.

Lani (21, uit Schelle) zong als kind in het koor van Studio 100 en droomt van een carrière als solo-artieste. Ze bracht ondertussen drie eigen singles uit onder de naam Llani en wil de coaches overtuigen met ‘I See Fire’ van Ed Sheeran.

Yasmina (18, uit Melle) is studente dierengeneeskunde maar wil het liefst van al muziek maken. Ze zingt ‘Down Your Eyes’ van Etta James.

Deze kandidaten weerklinken tijdens de vierde Blind Auditions op zondag 9 oktober:

Olivier (36, uit Leerbeek) is zanger in bijberoep bij ‘Cabaret Magiq’. “Ik voel me Christina Aguilera in de film Burlesque, maar dan de mannelijke versie.” Hij wil de coaches overtuigen met ‘Sign Of The Times’ van Harry Styles.

Zoe (21, uit Hoboken) is veel met de natuur bezig en gelooft in hekserij. Ze zingt ‘Remember’ van Becky Hill & David Guetta.

Cara (25, uit Ternat) groeide op in de VS en verhuisde na 18 jaar naar België voor de liefde. Ze brengt ‘She Used To Be Mine’ van Sarah Bareilles, een nummer dat aanvoelt zoals haar eigen verhaal.

Samuel (25, uit Gent) studeert handelsingenieur en journalistiek maar ziet zingen als zijn echte roeping. Hij wil de coaches doen draaien met ‘Set Fire To The Rain’ van Adele.

Karlien (34, uit Wolvertem) baat samen met haar man feestzaal Eldorado uit en vindt concerten daarbij het leukste onderdeel. Ze hoopt ooit zelf op het podium te staan als artieste en zingt ‘Rooting For You’ van London Grammar.

Antje (19, uit Asse) gaat al zingend door het leven en is gepassioneerd door musical. Ze geeft het beste van zichzelf met ‘Don’t Rain On My Parade’ van Barbra Streisand.

Johan (38, uit Leopoldsburg) is de zingende militair. Zingen is zijn uitlaatklep om de stress van de week los te laten. Hij brengt ‘Are You Gonna Be My Girl’ van Jet.

Tahira (27, uit Geraardsbergen) kreeg haar passie voor muziek mee van thuis uit. Haar mama, die kanker overwon, is haar grote voorbeeld en zingt zelf ook. Tahira stapt het podium op met ‘Good Kisser’ van Lake Street Dive.