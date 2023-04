Dorien of Gino: wie wint razend spannende nek-aan-nek race en kroont zich tot winnaar van ‘Bestemming X’?

De ene verrassing na de andere, een razend spannende nek-aan-nek race en oude bekenden: dat is dé finale van ‘Bestemming X’. Nadat Jef vorige week vlak voor de eindmeet de bus in België moest verlaten, staan Dorien en Gino nu aan de start van de allesbepalende en zenuwslopende eindsprint richting de ultieme Bestemming X. Wie zal als eerste de eindbestemming bereiken van de waanzinnige, blinde roadtrip kriskras doorheen Europa? Wie Kevin Janssens daar als eerste vindt, gaat niet alleen de geschiedenisboeken in als de eerste winnaar van 'Bestemming X', hij of zij neemt ook maar liefst 50.000 euro mee naar huis.

Die eindsprint wordt ingezet in een compleet nieuwe en mysterieuze wereld. Daar worden Dorien en Gino, onderworpen aan de krachten van de natuur én de moeilijke evenwichtsoefeningen van Sifu, hun Tai Chi Master. Wie in de uitdagende weersomstandigheden de juiste balans weet te vinden, krijgt een belangrijk voordeel tijdens de allerlaatste proef.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Die allerlaatste reis richting bestemming X hoeven Dorien en Gino niet alleen te trotseren. Voor de finaleproef kunnen ze namelijk de hulp van oude bekenden inroepen. Wie hun reisgezel wordt, beslissen Gino en Dorien zelf. Het wordt één van de belangrijkste en meest persoonlijke keuzes die ze tijdens de roadtrip kunnen maken. Die allerlaatste reis richting de eindbestemming wordt al snel een razend spannende nek-aan-nek race. Maar voor Gino en Dorien de laatste etappe richting Bestemming X inzetten, vallen ze van de ene verbazing in de andere. En zoals altijd, hebben die verrassingen belangrijke gevolgen…

