Donkere wolken boven het huwelijk van Nick en Lynn in ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’

Nick (31) en Lynn (29) uit het Oost-Vlaamse Vrasene leerden elkaar 2 jaar geleden via Tinder kennen tijdens de lockdown. Lynn droomt van een strandhuwelijk en er is een beetje haast bij want ze is 6 maanden zwanger. Geen tijd te verliezen dus! Nick heeft zijn Lynn al vaak op het verkeerde been gezet, maar nu wil hij er echt werk van maken. En wel op een heel speciale manier. “Ik was zelf al aan het denken om een complot te smeden met vrienden, maar toen kreeg ik de kans om mee te doen aan dit programma”, vertelt Nick. In ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’ van 21 maart vertrekt het koppel naar Marbella om er zogezegd een lokaal hotel te beoordelen. Maar Nick smeedt al weken een origineel plan met Ruth Beeckmans om zijn Lynn op het Spaanse strand ten huwelijk te vragen. “Lynn heeft altijd gedroomd van een strandhuwelijk en ik ben zo blij dat ik dit voor haar ga kunnen doen. Daar gaat ze zo blij mee zijn!”, klinkt het bij Nick.

Na het huwelijksaanzoek en een volmondige ja van Lynn, breekt de grote dag aan. Maar donkere wolken dreigen het strandhuwelijk te dwarsbomen…

Bekijk hier een fragment uit de aflevering:

Terwijl Lynn zich nietsvermoedend klaarmaakt voor de dag van haar leven, moet Nick samen met de weddingplanner in allerijl op zoek gaan naar een alternatieve trouwlocatie. Maar zal hen dat ook lukken in die korte tijdspanne…? Dat valt te ontdekken in ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’ op 21 maart om 20u35 bij VTM en op VTM GO .

We geven graag mee dat de opnames van deze aflevering dateren van voor het overlijden van Ruth Beeckmans partner Gary.