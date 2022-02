Dominique Persoone, Marcelo Ballardin en Roger van Damme lusten elkaar rauw in ‘Marble Mania’

Knikkeren is weer helemaal terug! Nadat de K3’tjes het knikkerseizoen van ‘Marble Mania’ samen met bijna 600.000 kijkers (live+uitgesteld) openden, is het de beurt aan drie bekende chefs om tegen elkaar te strijden om de titel van knikkerkampioen. Op zaterdag 19 februari om 20u25 bij VTM komen de kijkers in ‘Marble Mania’ te weten of Dominique Persoone, Marcelo Ballardin of Roger van Damme met de overwinning aan de haal gaat. Bezitten de chefs evenveel finesse op de knikkerbanen als in de keuken? Hangt er een competitieve sfeer in de studio? Voor Roger alleszins wel. Als een klein kleutertje wordt hij door ‘meester’ Kürt opzij gezet wanneer hij betrapt wordt op snode sabotageplannen.

Bekijk hier de preview:

Host Kürt Rogiers leidt alles in goede banen terwijl Kamal Kharmach de spannende wedstrijd voorziet van sportcommentaar. De chefs spelen negen rondes waarbij vier behendigheidsspellen en vier geluksspellen elkaar afwisselen. In de finaleronde wordt bepaald welke kok zich knikkerkampioen mag noemen. Tijdens de behendigheidsspelletjes, waarbij het draait om tactiek, komt het competitiegevoel naar boven. Bij het minigolfen probeert Roger zijn tegenstander Marcelo af te leiden, maar bij het tegelschieten bewijst Marcelo dat hij goed kan presteren onder druk, zoals een echte topchef.

Bij de geluksbanen gaat het om puur boerengeluk. De supermarkt-geluksbaan telt ontelbare gangen waar de knikkers langs groenten, koekjes en andere producten passeren. Welke knikker finisht als eerste aan de kassa? Op de muziek-geluksbaan racen de knikkers met veel toeters en bellen langs violen, pianotoetsen en een elektrische gitaar, terwijl de metropolis-geluksbaan het de knikkers lastig maakt met obstakels zoals files en putten in de weg. Geeft Dominique de competitie een koekje van eigen deeg? Schakelt Roger zijn tegenstanders keer op keer uit? Of verzilvert Marcelo de eerste plaats? Dat zien de kijkers op zaterdag 19 februari om 20u25 bij VTM in de tweede aflevering van ‘Marble Mania’.

‘Marble Mania’, zaterdag 19 februari om 20u25 bij VTM en ook op VTM GO .

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be .

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/283850?autoplay=false&pip=false&single_play=true' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>