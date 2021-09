Dominique Persoone in Snackmasters: “Wat een machtige opdracht!”

Ruim 525.000 kijkers - met een marktaandeel van 35,5% op VVA18-54 - zagen vorige week hoe Marcelo Ballardin de strijd won van Pajtim Bajrami. In aflevering 2 op maandag 6 september om 20u35 trekt Snackmasters naar het prachtige Brugge waar Dominique Persoone, één van de beste chocolatiers ter wereld, zich voorbereidt op de culinaire uitdaging van zijn leven. Hij strijdt tegen een goede vriendin, de Belgisch-IJslandse tv-chef Dagný Rós Ásmundsdóttir die de Vlamingen de Scandinavische keuken leerde kennen. Presentator Koen Wauters schotelt de chefs een nieuwe uitdaging voor: een zo goed mogelijke kopie maken van de viandel, de welbekende curryworst met de krokante buitenkant. “Wat een machtige opdracht! I’m looking forward to it!” klinkt het enthousiast bij Dominique, terwijl Dagný Rós al meteen op een probleem stuit: “Ik frituur nooit, ik heb zelfs geen frituurpan in huis…!”

Beide chefs beslissen eerst naar de winkel te gaan. En de wereld is klein, maar Brugge nog kleiner want zowel Dagný Rós als Dominique gaan naar dezelfde groothandelaar... op exact hetzelfde moment. Dat zorgt alvast voor een eerste hilarische maar bitsige concurrentiestrijd tussen beiden want Dominique haalt alle viandels uit de rekken zodat Dagný Rós niet meer naar de vermelde ingrediënten op de doos kan kijken.

Bekijk hier de preview:

De chefs hebben vervolgens duidelijk een andere strategie: terwijl Dagný Rós en haar sous chef Bruno eerst voor de smaak gaan, concentreren Dominique en zoon Julius zich op de look. Ze beslissen om het logo te laten maken door een bevriend logo ontwerper en vinden zelfs de tijd om er eentje extra aan te maken voor Dagný Rós: niet enkel het ‘Mmm’ logo wordt aangemaakt, er wordt eveneens een ‘Mmmilf’ logo ontworpen.

Ondertussen ontrafelt snack detective Ruth Beeckmans bij de enige echte Cora van Mora, wereldberoemd in de lage landen omwille van de ‘mmm van Mora’- reclame, de geheimen van de viandel.

Wie benadert de originele viandel het meest, en gaat door naar de halve finale?

Korte bio

Dagný Rós Ásmundsdóttir ruilde IJsland in voor België en dat uit zich in de gezonde, pure keuken die ze graag serveert. Vandaag heeft de tv-chef zelf geen restaurant meer, maar staat ze met haar sous chef Bruno wel nog steeds met evenveel plezier in de keuken.

Dominique Persoone is België’s bekendste chocolatier. Hij is gespecialiseerd in chocolade, maar volgde ook een opleiding tot chef-kok. De Bruggeling heeft meerdere chocoladewinkels en maakt pralines voor verschillende toprestaurants. Hij kookt samen met zijn zoon Julian in het atelier van zijn chocoladefabriek The Chocolate Line in Brugge.

Snackmasters at Home

Meteen na de aflevering maakt Loïc Van Impe thuis-versies van de snacks in de VTM GO Exclusive Snackmasters at Home. Het worden leuke, korte recepten die voor iedereen haalbaar zijn. De afleveringen van Snackmasters at Home zijn meteen na elke aflevering van Snackmasters te bekijken op VTM GO.

De afleveringen van Snackmasters zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .