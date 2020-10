Dit zijn de twee favorieten van Frits en Veerle

Op maandag 12 oktober kozen kippenboer Frits (23) uit Hamont en paardenverzorgster Veerle (29) uit Dilsen-Stokkem hun laatste twee favorieten in Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home.

Voor Frits was de keuze niet zo moeilijk: dat hij al een tijdje een boon heeft voor de 23-jarige forensisch auditor Hanne uit Wellen is al lang geen geheim meer, en ook met de 23-jarige studente An-Sofie uit Peer klikt het steeds beter. Lise (25) uit Deurne voelde de bui gelukkig al even hangen en had helemaal vrede met zijn keuze.

Bij Veerle ging het er emotioneel aan toe. Niet zozeer omdat de keuze zodanig moeilijk was, wel omdat ze niemand wil kwetsen. Raphaël en Tom moesten het onderspit delven voor de 33-jarige beveiligingsagent en ruiter Thibaut uit Steenhuffel en de 28-jarige treinbegeleider en tennisleraar Nelis uit Ronse.

Op maandag 19 oktober staan de keuzemomenten van Tristan, Bart, David en Dries op het menu.

De aflevering van Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home is ook te (her)bekijken op VTM GO.