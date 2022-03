Dit zijn de favorieten van Elien, Kim en William uit ‘Boer zkt Vrouw’

Op zondag 20 maart maakten Elien, Kim en William een moeilijke keuze: wie van de kandidaten mocht met hen verder in het liefdesavontuur stappen?

Dit zijn de uitverkorenen:

Elien koos voor Stijn, Lorenz en Dries

Stijn (27, Westmalle) is arbeider in een melkveebedrijf met 230 koeien. Hij zoekt iemand met dezelfde passie, en vindt dat terug in Elien. “Het liefste wat ik doe is in de stal met de koeien bezig zijn. In mijn vrije tijd ga ik ook nog het liefste helpen op het vleesveebedrijf van mijn vader. En als ik dan nog tijd over heb ga ik motorcrossen of op stap met vrienden”, vertelt hij.

Lorenz (28, Retie) is schrijnwerker van beroep maar bezig zijn ‘op het land’ en in de tuinbouw is zijn grote hobby. Lorenz schreef zich in voor de volgende reden: “Ik zat vol verwondering te kijken hoe passioneel Elien bezig was met haar werk. Dat wou ik in het echt wel eens zien.” Lorenz laat duidelijk merken dat hij niet meteen van plan is om samen te gaan wonen met Elien op haar boerderij want hij is zelf ook een huis aan het bouwen in Retie.

Dries (26, Drongen) is een succesvol tuinaannemer en kweekt ook alpaca’s. Hij leeft voor zijn bedrijf maar helpt ook zijn ouders in hun rundveebedrijf. Dries houdt van parachutespringen, kajakken en kamperen. Wat hem aanspreekt in Elien? “Ze heeft nog zin om de landbouw in Vlaanderen een toekomst te geven en weet wat werken is. Voor zo iemand heb ik heel veel bewondering. De boerenstiel, het leven in de natuur en het groen zijn mijn grootste passies. Ik zoek iemand die gelijkgestemd is om samen leuke dingen te doen en een toekomst op te bouwen.”

Kim koos voor Carole, Ginny en Emi

Carole (28, Zoersel) werkt in het familiebedrijf, haar vader is een rijstmakelaar. Wat haar aanspreekt in boer Kim: “Zijn manier van leven, veel in de natuur, close met zijn familie, hij komt oprecht over. Ik werk in de stad maar ik ben altijd blij om thuis te komen in de natuur. Ik vind het belangrijk een persoon te vinden die ook graag buiten is, geen stadspersoon dus...”. Carole houdt van paarden, tennis, golf en muziek, vooral piano.

Ginny (27, Holsbeek) is hoefsmid en sinds een jaar single. Haar hobbies zijn paardrijden en wandelen met haar 2 geadopteerde honden. Kim was voor haar geen onbekende want ze kwam al eens langs op de boerderij om de paarden te verzorgen. “Het is voor mij dus geen kat in de zak”, lacht ze. “We hebben al even met elkaar gebabbeld en hebben zowat dezelfde interesses dus misschien kan dit wel klikken.”

Emi (23, Aalst) is management assistant. Haar hobby's zijn lezen, wandelen, uit eten gaan, afspreken met vrienden. Ze houdt van de natuur, en hoopt dat dat een match is met Kim. “Hij lijkt me een spontane man, volgens mij is het ‘een schatje van een patatje’!” geeft ze nog mee. Ze schreef zich in omdat de omschrijving van zijn ouders en zus haar triggerde. Een zuiders type werd gezegd, dat spreekt haar aan. Ze heeft zelf ook een zuiders temperament.

William koos voor Titjana, Amber, Bapke en Valerie

Titjana (27, Genk) is leerkracht, houdt van motorrijden, cocktails maken en reizen. Ze is al 5 jaar single. William spreekt haar aan omwille van zijn interesses, zijn papa's filosofie en de avontuurlijke levensstijl.

Amber (22, Leest) schreef zich in omdat ze net als William een passie heeft voor paarden en avontuurlijk is. Ze doet sociaal werk. In haar vrije tijd gaat ze lopen, kookt ze graag en pikt ze regelmatig een reisje mee. Ze is dol op zonsondergangen. “Ik ben nu vooral benieuwd of het ook inhoudelijk gaat klikken met William. Ik vind hem heel joviaal, open en ontspannen.”

Bapke (24, Halle-Booienhoven) studeert criminologie, is al 7 jaar chiro leidster en werkt als student ook in de horeca. Ze is een bezige bij die absoluut geen saai leven wil leiden. Bapke schreef zich in omdat het leven van William - paarden, een ranch, de natuur - haar droom is. Ze heeft nog nooit een echte relatie gehad.

Valerie (28, Mol) is interieurarchitecte. Ze is een sportief type en is elke dag bezig met haar grote passie: paarden. “Ik ben vooral op zoek naar iemand die standvastig in het leven staat maar ook nog wat het kind in zich heeft. Een leven tussen de paarden is altijd mijn droom geweest. Om een partner te vinden die deze levensstijl en passie begrijpt is niet evident. Wie niet waagt niet wint, geen idee of hier liefde uit verder komt en of hij überhaupt mijn type is maar ik ga mij sowieso super amuseren!”

Op het einde van de aflevering kwam Dina met een extra plottwist op de proppen: Elien, Kim en William mochten 1 persoon kiezen met wie ze de eerste 24 uur alleen willen doorbrengen op de boerderij. Kim koos voor Emi, William voor Amber. En Elien? Zij zette haar joker in en brengt haar eerste avond op de boerderij door met haar drie knappe vrijgezellen.