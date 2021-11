Dit zijn de 9 finalisten voor Belgium’s Got Talent

Belgium’s Got Talent 2021 nadert zijn ontknoping. Gisterenavond, in de laatste studioshow, bemachtigden Youssef nog een finaleplaats. De VTM-kijkers kozen de allerlaatste finalist, die zonet bekend gemaakt werd via de Facebook-pagina van Belgium’s Got Talent: Julie & Wout. De 9 finalisten zijn dus bekend en nemen het op vrijdag 19 november tegen elkaar op in de grote finale, die live wordt uitgezonden vanuit de AED Studio’s in Lint. Nog één keer zullen de talenten de jury en de kijkers thuis proberen te overtuigen met een gloednieuwe act. Het is alles of niks en de inzet is torenhoog. Wie wint het zevende seizoen van Belgium’s Got Talent en gaat naar huis met de geldpot van €50.000? De kijker beslist.

Dit zijn de 9 acts die de finale strijd aangaan:

Mini Droids: Antwerpen / 11 - 13 jaar / dans

Samuel: Antwerpen / 34 jaar / dans

Jonas: Liedekerke / 17 jaar / goochelen

Made2Move: Wetteren / 11 - 44 jaar / dans

Denis: Hever / 12 jaar / ijsschaatsen

Zoe Bizoe: Gent / 32 jaar / burlesque

De Zandmuze: Brasschaat / 63 jaar / zandkunst

Youssef: Brussel / 27 jaar / zang

Julie & Wout: Izegem / 11 jaar / dans

Niet voor publicatie: