Dit zijn de 8 finalisten van The Voice Kids

In een ijzersterke halve finale van The Voice Kids hebben 8 talenten zich vanavond, vrijdag 4 september, een plekje naar de grote finale weten te zingen. Coaches Laura Tesoro, Gers Pardoel, Sean Dhondt en K3 moesten van hun hart een steen maken en hun teams met de helft uitdunnen. Twee topfinalisten per team stoten door naar de ultieme finale van vrijdag 11 september: Justin & Veronika voor team Laura, Max & Sofia voor team Gers, Tiany & Gala voor team Sean en Mette-Marie & Romina voor team K3. Eén van hen wordt op vrijdag 11 september de grote winnaar van The Voice Kids 2020.

Deze 8 finalisten gaan in de grote finale voor de overwinning:

TEAM LAURA: VERONIKA & JUSTIN

v.l.n.r.

Veronika - 14 - Kessel-Lo - deed auditie op I Put A Spell On You van Annie Lennox, zong in de halve finale 7 Rings van Ariana Grande

Justin - 14 - Linter - deed auditie op Lovely van Billie Eilish, zong in de halve finale Fades Away van Avicii

TEAM SEAN: GALA & TIANY

v.l.n.r.

Gala - 15 - Grimbergen - deed auditie op Don’t Know Why van Norah Jones, zong in de halve finale Stop This Flame van Celeste

Tiany - 14 - Overijse - deed auditie op Creep van Radiohead, zong in de halve finale Writings On The Wall van Sam Smith

TEAM GERS: SOFIA & MAX

v.l.n.r.

Sofia - 13 - Lot - deed auditie op Bohemian Rhapsody van Queen, zong in de halve finale I Need A Doctor van Dr. Dre ft. Eminem, Skylar Grey

Max - 12 - Edegem - deed auditie op Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper, zong in de halve finale Scars To Your Beautiful van Alessia Cara

TEAM K3: METTE-MARIE & ROMINA

v.l.n.r.

Mette-Marie - 14 - Averbode - deed auditie op California Dreamin’ van Sia, zong in de halve finale Crazy van Gnarls Barkley

Romina - 13 - Kinrooi - deed auditie op Samson van Regina Spektor, zong in de halve finale The One That Got Away van Katy Perry