Dit zijn de 12 toptalenten waarmee de coaches naar de liveshows van The Voice van Vlaanderen trekken

De laatste zangduels werden vanavond uitgevochten in The Voice van Vlaanderen. Daarmee zijn de 12 kandidaten die volgende week, vrijdag 7 mei om 20.40 bij VTM, naar de liveshows trekken voor team Natalia, Koen Wauters, Niels Destadsbader en Tourist LeMC bekend. Elke coach heeft dus nog 3 kandidaten in de running, waarvan slechts één talent zich na 4 weken dé Voice van Vlaanderen mag noemen. Tijdens de eerste liveshow krijgen de 12 kandidaten allemaal hun vuurdoop op het grote podium.

Laura Tesoro volgde als vijfde coach week na week de optredens van de kandidaten mee achter de schermen. In elke fase pikte ze kandidaten op die niet werden meegenomen door de andere coaches. Haar traject is elke week te zien in de exclusieve spin-off ‘The Voice Comeback Stage’ op VTM GO. Aan de start van haar battle-fase heeft Laura vijf kandidaten verzameld. Slechts drie daarvan zullen uiteindelijk in de liveshows geraken. En Laura heeft voor hen nog een unieke game changer in petto: “De bedoeling is dat ze allemaal het nummer dat ze gezongen hebben tijdens de blinds opnieuw gaan brengen tijdens de Qmusic-ochtendshow. Het is aan de luisteraars om te beslissen wie van hen zeker al doorgaat naar de eerste liveshow. De overgebleven vier kandidaten gaan battlen tegen elkaar in duo’s. De twee winnaars van die battles, gaan ook nog door naar de liveshow.” De Q-luisteraars krijgen dus de unieke kans om nu maandag, 3 mei tussen 6u en 9u, een wildcard weg te geven aan één kandidaat uit team Laura tijdens de ochtendshow van Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe.

Met deze teams trekken de andere coaches alvast naar de liveshows van The Voice van Vlaanderen:

TEAM NATALIA

Natalia: “ik ben super fier op mijn team en ben er zeker van dat ze alledrie de mensen thuis gaan kunnen raken.

v.l.n.r.:

Simon – 27 – Brasschaat – Blind Audition: Follow The Sun van Xavier Rudd – Knockout: Old Time Road van Lil Nas X – Battle: You’ve Got Time van Regina Spektor

Annelies – 23 – Oudenaarde – Blind Audition: Hotline Bling van Drake – Knockout: Alive van Sia – Battle: Alone Pt. II van Alan Walker ft Ava Max

Grace – 18 – Sint-Niklaas – Blind Audition: California Dreamin in de versie van Sia – Knockout: Lately van Stevie Wonder – Battle: Underdog van Alicia Keys

TEAM KOEN

Koen: “Team Koen bestaat voor de lives uit veel talent, eigenheid en presence. Goede troeven om ver mee te geraken.”

v.l.n.r.:

Jill – 25 – St-Martens-Latem – Blind Audition: Dance Monkey van Tones And I – Knockout: Out Of Love van Alessia Cara – Battle: I Dare You van The xx

Joke – 20 – Aalst – Blind Audition: Wasting My Young Years van London Grammar – Knockout: Bat For Lashes van Laura – Battle: Heart-shaped Box van Nirvana

Robin – 19 – Lier – Blind Audition: I Love You van Billie Eilish – Knockout: Please Don’t Say You Love Me van Gabrielle Aplin – Battle: Lucky van Jason Mraz ft Colbie Caillat

TEAM TOURIST

Tourist: “De lives gaan echt knallen en wat team Tourist betreft… dat gaat een bommetje worden!”

v.l.n.r.:

Nisrine – 21 – Ranst – Blind Audition: Don’t You Remember van Adele – Knockout: Déjà Vu van Beyoncé – Battle: Good As Hell van Lizzo

Thomas – 25 – Lanaken – Blind Audition: Bad Guy van Billie Eilish – Knockout: God’s Plan van Drake – Battle: Just The Two Of Us van Bill Withers

Ilias – 21 – Brasschaat – Blind Audition: I Don’t Care van Justin Bieber ft Ed Sheeran – Knockout: Thank You, Next van Ariana Grande – Battle: If The World Was Ending van JP Saxe

TEAM NIELS

Niels: “Ik ga ervoor zorgen dat ze alle drie shinen zoals ze moeten shinen.”

v.l.n.r.

Sinay – 22 – Heverlee – Blind Audition: Won’t Be Long van Aretha Franklin – Knockout: Why I Love You van Major – Battle: Don’t Call Me Up van Mable

Tobe – 18 – Tielt – Blind Audition: Wicked Game van Chris Isaak – Knockout: Million Reasons van Lady Gaga – Battle: Dancing With A Stranger van Sam Smith ft Normani

Nanou – 23 – OLV-Waver – Blind Audition: I’m Not The Only One van Sam Smith – Knockout: Is That Alright van Lady Gaga – Battle: When I Was Your Man van Bruno Mars

