Dít is hoe het droomhuwelijk van Regi en Kristel in Zuid-Afrika eruit zag

Onder een stralende Zuid-Afrikaanse zon en in het gezelschap van heel wat bekende gasten gaven Regi en Kristel elkaar vandaag hun jawoord. De grote dag van de twee tortelduifjes was vanop de eerste rij te volgen bij VTM 2.

Het prachtige decor van de ceremonie deed de monden van gasten én kijkers openvallen: een idyllische binnentuin met vijver met het Zuid-Afrikaanse landschap als achtergrond.

Regi was onder de indruk toen hij zijn bruid in jurk nummer één zag: een korte, glinsterende bruidsjurk. Het koppel opende hun trouwfeest met een heuse champagnetoren en het aansnijden van een prachtige bruidstaart. Nadat de gasten hun stukje taart op hadden, brak het grote moment aan en gaven Regi en Kristel elkaar het jawoord tijdens een romantische ceremonie.

Bekijk hier Regi’s reactie wanneer hij Kristel in trouwjurk ziet:

Jaap Reesema zorgt voor een ontroerend moment en brengt ‘Als je voor me staat’ als openingslied van de ceremonie:

Tijdens de ceremonie spraken Regi en Kristel hun huwelijksgeloften uit. Regi: “Mijn klein lief vrouwtje. Ik denk dat hier de meest fiere mens voor u staat. De 'graafste' boem van Genk en omstreken staat hier voor mij aan het altaar. Mensen zeggen soms dat ik veel te verliefd ben op u. Maar ik vind juist dat dat zo hoort. Ofwel doe ik het goed ofwel niet. Halve liefde, daar doe ik niet aan mee."

Kristel: “Het beste aan liefde is het gevoel van comfort. Dat we ons gedragen als verliefde pubers, vind ik het mooiste compliment dat ze ons kunnen geven. We zijn meant to be en dat is het enige wat ik zeker weet. Hier, in Zuid-Afrika, worden wij oud. Ik blijf voor altijd uw grootste fan."

Regi en Kristel wisselen de ringen uit:

Bekijk hier de openingsdag waar Regi 3 maanden op oefende:

En nu? Mee op huwelijksreis doorheen Zuid-Afrika in ‘Kristel en Regi: The Honeymoon’. Kijkers mogen trouwens ook mee op safari in het adembenemende Zuid-Afrika. Dit avontuur van de twee newly-weds is vanaf vrijdag 1 maart om 20u00 exclusief te volgen op VTM GO.

Je herbeleeft de grote dag van Regi en Kristel vanavond om 22u45 bij VTM 2.

​'Kristel & Regi: The Honeymoon', vrijdag 1 maart vanaf 20u00 exclusief op VTM GO.

