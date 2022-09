“Dit is een slagveld”: Regi heeft bikkelhard nieuws voor de kandidaten van ‘Regi Academy’

Zullen de laatsten de eersten zijn? In Regi Academy, donderdag 8 september om 20u25 bij VTM 2, zingen Kaylee (21, Zichem), Anaïs (16, Dendermonde) en Nell (17, Kapellen) tijdens de laatste audities de longen uit hun lijf in een poging Regi en zijn partners in crime omver te blazen. Nell is een oude bekende, want ze waagde in het vorige seizoen van ‘Regi Academy’ ook al haar kans. Is de jury deze keer even onverbiddelijk of blijft ze in de running als dé stem van Regi’s volgende hit?

Er hangen plots donderwolken boven het anders zonovergoten Marbella. Regi heeft een gigantisch luxeprobleem én bikkelhard nieuws voor de kandidaten. Regi, Kathleen, Jaap en Lester spotten té veel talent tijdens de auditierondes en de Regi Academy barst uit zijn voegen. Tijd dus voor een grote schifting door middel van een onverwachte, aartsmoeilijke opdracht. Wie zeker dacht te zijn van een plaats in de volgende ronde, is dat nu plots helemaal niet meer. De zenuwen staan strak gespannen: de kandidaten krijgen weinig tijd om zichzelf te bewijzen en het is alles of niets. Wie haalt onder een immense druk de hoge noten en zet écht een stap dichter bij de live finale in het Sportpaleis? En wie valt door de mand en wordt onverbiddelijk op het vliegtuig naar huis gezet?

Bekijk de preview hier:

