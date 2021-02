‘Dit is de ultieme relatietest!’: Gunther Levi gaat voor het eerst kamperen met zijn gezin zoals in 1988

In Groeten Uit, op dinsdag 2 februari om 20.40 bij VTM, keert zanger en acteur Gunther Levi samen met zijn vrouw Charlotte, dochter Beau en zoon Otis terug naar 1988. In dat jaar is Gunther 12. Het grootste deel van het weekend brengt het gezin op een wel heel aparte manier door... An Lemmens stuurt hen op pad met de camping car, zoals Gunther dat vroeger altijd deed. De kinderen zijn alvast enthousiast: “Ik heb dat nog nooit gezien zo’n tent die uit zo’n bakje komt!”, vertelt Beau. Charlotte daarentegen ziet het minder goed zitten: “Oh nee, dit is écht uit mijn comfortzone! Voor mij is dit stress” En dan moet de ultieme relatietest nog komen… “Mijn ouders maakte altijd ruzie als ze die tent moesten opzetten”, vertelt Gunther. Bezwijkt Charlotte voor het kamperen of wordt het de horrornacht van haar leven?

Eenmaal gesetteld aan de tent, duikt er plots bezoek op. Gunthers zussen Heidi en Cindy en ook Chris en Davy van de Romeo’s hebben frietjes bij voor bij het zelfgemaakte potje stoofvlees. Al hebben ze eerst wat autopech moeten trotseren om er te geraken… Tijdens het eten komen er een aantal sappige jeugdverhalen bovendrijven: “De ruzies tussen mij en Cindy zijn legendarisch, ik heb ooit haar duim gebroken.” Met zijn andere zus deed hij dan weer veelvuldig mee aan miniplaybackshows, waarbij ze ooit de eerste prijs wonnen voor hun performance op het Grease-liedje ‘You’re The One That I Want’. En dat mogen ze nu nog eens overdoen. Voor het eerst in 30 jaar staan Gunther en Heidi opnieuw samen in de spotlights.

Aan het einde van het weekend blikt het gezin terug op hun avontuur en wil An Lemmens weten hoe ze hun reis in de tijd hebben ervaren.

De afleveringen van Groeten Uit zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.