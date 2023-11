“Dit is de hel van Hasselt”: terugkerend grondwater zorgt voor moordende deadline in Huis Gemaakt

Het breekwerk in de panden zit er eindelijk op, maar Dina Tersago en werfleider Johny hebben morgen een belangrijke bericht voor de koppels in Huis Gemaakt. “Morgen komen ze beton storten. Alles moet afgegraven zijn en de riolering moet liggen. Niet klaar is geen optie.” En daarmee is het startschot voor een heuse 24-uur durende ‘schupmarathon’ gegeven in alle panden. Het zwaarste zand ligt in Hasselt. Bavo & Kayleigh en Herbert & Cynthia starten vol goede moed met graven maar tot overmaat van ramp komt het grondwater telkens opnieuw omhoog. Het is dweilen met de kranen open. “Dit wordt de hel van team Hasselt. Het voelt als tijdverspilling!”, klinkt het bij Kayleigh. “Alles trok vacuüm. Ik kon nergens staan zonder helemaal weg te zakken. Echt gewoon pure miserie”, vertelt Cynthia. De Limburgse modderpoel kruipt letterlijk in de kleren… Zullen ze op tijd klaar geraken zodat de beton gestort kan worden?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Tussen het graven door worden de koppels verwacht op een andere, verlaten werf. Daar wachten Dina en werfleider Johny hen op voor een eerste bootcamp. “Afbreken is één ding maar alles wat je afbreekt, moet je ook terug opbouwen. En dat is het moeilijkste van allemaal. Er komt heel wat bij kijken en dus krijgen jullie vandaag een spoedcurus verbouwtechnieken”, kondigt Dina aan. Tijdens de bootcamp staan de kandidaten voor het eerst ook oog in oog met de concurrenten van de andere panden. Hét uitgelezen moment om de concurrentie te wikken en wegen. Het is even slikken wanneer de koppels horen dat team Hasselt er eentje uit de bouwsector in de rangen heeft. “Ik dacht echt: ja het is al verloren. Is er nog een wedstrijd?”, lacht Alice. En ook Anouk & Martin zijn onder de indruk: “Iemand met ervaring! Het zal een zware strijd worden maar we gaan alles geven!”

Terug in Aalst duiken de eerste barstjes in ‘team ambiance’ op. Wanneer Leonard de anderen wil verrassen met een lekkere BBQ, worden de worstjes niet warm onthaald door Anouk & Martin… “We hebben echt nog niets gedaan en ze lopen rond alsof we klaar zijn”, klinkt het. In Antwerpen merkten Tom en Enis vorige week een barst op in de fundering van hun huis. Johny komt langs om te beoordelen hoe hard ze moeten panikeren. “Dit is een serieus ernstig probleem. Je huis kan hiervan inzakken en volledig in elkaar storten”, klinkt het. Maar gelukkig komt Johny ook met een oplossing. De koppels vliegen er meteen in en ze gooien het zelfs op een kleine weddenschap met werfleider Johny.

