“Dit heb ik nog nooit gehoord”: de zes coaches vallen van hun stoel in The Voice Kids

Kippenvel verzekerd tijdens de vierde Blind Auditions van The Voice Kids nu vrijdag 15 april om 20u35 bij VTM. Vol zelfvertrouwen stapt de 13-jarige Amira (uit Serinchamps), die gepassioneerd is door muziek, het podium op. Ze brengt een mashup van Frans en Engels met het nummer ‘Coup De Soleil & The Look You Give That Guy’. Al vanaf de eerste noot blaast ze de coaches omver en laat ze iedereen met open mond achter. “Ik heb dit nog nooit in mijn leven gehoord, echt prachtig”, oordeelt Duncan Laurence. En ook coach Laura Tesoro is overdonderd door het unieke stemgeluid: “Dit is mijn vierde seizoen en ik heb nog nooit een stem zoals de jouwe horen passeren. Al het haar op mijn lichaam ging rechtstaan en ik kreeg rillingen. Dit was fantastisch!” Welke coach haalt dit mini-maxitalent binnen?

Voor de 12-jarige Eldiona (uit Turnhout) breekt nu vrijdag een spannend moment aan. Ze heeft nog nooit op een podium gestaan en heeft zich ingeschreven omdat haar familie en vrienden zeiden dat ze goed kan zingen. Maar na de eerste noten loopt het fout: de zenuwen spelen haar zodanig parten dat ze haar auditie moet stoppen. Slaagt ze erin om zich te herpakken en alles te geven met het nummer ‘Everytime I Cry’ van Ava Max?

Ook deze talenten zingen de pannen van het dak in de vierde Blind Auditions:

Finn (14, Sint-Niklaas) wil later graag voor televisie werken en de nieuwe An Lemmens worden. Als Karrewiet-reporter heeft ze ooit de koning mogen interviewen. Ze bouwt een feestje op het podium met Je Veux van ZAZ.

Solara (10, Nieuwerkerken) danst, doet aan waterballet en houdt van zingen. Haar grote droom om op het podium van The Voice Kids te staan komt nu vrijdag uit. Kan ze de coaches overtuigen met Alles Komt Goed van Jaap Reesema?

Jits (11, Schaarbeek) houdt van zingen en boogschieten. Haar talent heeft ze geërfd van haar opa, de bekende bandoneonspeler Alfredo Marcucci van nummers als Guantanamera en La Bamba. Ze doet auditie met Waterloo van ABBA.

Renée (13, Brasschaat) wil extra ervaring opdoen in The Voice Kids en hoopt haar zangcarrière hier te lanceren. Renée doet auditie met The Best Is Yet To Come van Novastar.

Babs (14, Zolder) doet mee omdat zingen haar passie is. Ze volgt samen met haar zus en mama een musicalopleiding. Babs heeft nog iets speciaals meegebracht voor de coaches: “Ik heb cupcakes bij die kunnen dienen als traktatie of als omkoopmiddel”, lacht ze samen met An Lemmens. Vrijdag zingt ze Rasputin van Aurora.

Louis (13, Oostkamp) is zot van zingen, golfsurfen en drummen. Dat laatste heeft hij geleerd van zijn papa en zang heeft hij ontdekt door zijn broer en zus. Hij doet auditie met Ik Mis Je Zo van Will Tura.

Nienke (14, Deinze) wordt tijdens de dramales verrast door Maksim Stojanac met een ticket voor de Blind Auditions. “Ik had het zo hard niet verwacht, ik heb de hele tijd met mijn hand voor mijn mond gestaan!” Ze wil zich bewijzen met Tricky Thing van Jessy Martens and Band.

Jinthe (12, Melsele) zingt al van jongs af aan en speelt ook saxofoon. “Vroeger als ik moest gaan slapen hoorden mijn ouders mij door de babyfoon zingen en dat stopte niet”, lacht ze. Ze hoopt de coaches in te pakken met Sound Of Silence van Disturbed.

Amelie (13, Evergem) houdt van zingen maar ook van de bioscoop. Tijdens een filmbezoekje wordt ze door niemand minder dan An Lemmens verrast met een ticket voor de Blind Auditions. Ze waagt haar kans met Hey, Soul Sister van Train.

Gaëlle (14, Ieper) doet mee omdat ze wil ontdekken wat ze nog allemaal kan bijleren. Haar muzikaliteit heeft ze meegekregen van haar ‘mammie’. Nu vrijdag doet ze auditie met Yellow van Coldplay.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

