Dit gloednieuwe speurdersteam ontmaskert binnenkort iedereen in The Masked Singer! Of niet?

Whooooo are you…? Die vraag spookt dit najaar wekenlang door het hoofd van het speurdersteam van The Masked Singer. En dat speurdersteam ziet er het komende, vierde seizoen compleet anders uit. Tine Embrechts en Ruth Beeckmans nemen hun ervaring van de voorbije seizoenen mee en krijgen vers bloed naast zich in de grootste speurtocht van Vlaanderen. Want ook Aaron Blommaert, Erik Van Looy, Elisabeth Lucie Baeten, Véronique De Kock, Frances Lefebure en Boris Van Severen zullen als een bezetene samen met heel Vlaanderen mee zoeken naar welke bekende koppen zich verschuilen achter hun masker. Terwijl Frances en Elisabeth voor het eerst kennismaken met The Masked Singer wordt het voor Aaron, Erik, Véronique en Boris een compleet nieuwe uitdaging nadat ze één van de voorbije seizoenen zélf in het pak van respectievelijk Tovenaar, Radijsje, Mummie en Hippo zaten. Brengen ze het er even goed vanaf achter de speurdersdesk? Dat zal binnenkort duidelijk worden.

Bekijk hier alvast de eerste beelden van het nieuwe speurdersteam in The Masked Singer:

Aaron Blommaert: “The Masked Singer is zo’n zot universum waar mijn lievelingsdingen des levens samenkomen: muziek, fantasie en entertainment van de bovenste plank. Ik ben daar vorig jaar volledig kunnen openbloeien, dus daar wou ik absoluut nog een keertje bij zijn. Al was het als cameraman of als productie-assistent. Nu, ik heb voor geen van die dingen gestudeerd, dus VTM heeft me dan maar in het speurdersteam gezet. Ook tof!”

Erik Van Looy: “Meedoen aan The Masked Singer is één van de leukste dingen die ik in mijn leven al heb mogen doen. Na de kristalheldere stem van Radijsje en de verbluffende acts probeer ik nu van achter de speurdersdesk mijn stempel te drukken. En wat heb ik me geamuseerd! Speuren? Niet gemakkelijk! Maar ik ben heel blij dat ik nu eens vanuit een andere hoek in dit sprookjesachtige avontuur mag vertoeven.”

Véronique De Kock: "Ik ben zooo benieuwd om de nieuwe pakken te ontdekken en vooral om op zoek te gaan naar de persoonlijkheden met die bekende of minder herkenbare stemmen. Laat ons hopen dat ik er toch een paar herken. Ik leef nu al mee met de zenuwen, het zweet en de tranen die bij de voorbereiding hebben gehoord. Het komt allemaal terug…”

Frances Lefebure: “Thuis speuren leverde me de voorbije jaren niet veel op. Ik wist het echt nooit! Vooral omdat die pakken zo mooi zijn dat ik nooit verder kon kijken dan die geweldige personages. Nu live bij dit super toffe programma mogen zijn is een super grote eer en hey, wie weet dat ik daardoor nu iets sneller de stemmen zal herkennen! Maar toegegeven, dat is eigenlijk niet waarom ik meedoe. Ik ben er vooral voor de zalige sfeer en al de rest is mooi meegenomen!”

Boris Van Severen: “Nu kan ik mij niet meer achter het masker van Hippo verstoppen en moet ik mijn speurneus opzetten. Wat dat gaat opleveren is net zoals diegenen onder de maskers dit jaar een groot raadsel. Mijn tactiek is alvast dat ik geen tactiek heb.”

Elisabeth Lucie Baeten: “Ik kijk er mega hard naar uit om in het speurdersteam van The Masked Singer te mogen zitten. Ik speur al jaren mee vanuit de zetel, maar ik ga niet liegen: niet altijd met het grootste succes. Ik ben dus heel benieuwd of ik het daar ter plekke beter ga kunnen. Ik ben sowieso goed omringd door veel ex-deelnemers die mee komen speuren, dus ik heb het gevoel dat die mij wel iets gaan kunnen leren. Ik ben super benieuwd wie er in de pakken zal zitten en vooral: wat voor zotte shows we te zien gaan krijgen!”

Tine Embrechts: “Ik kijk enorm uit naar dit nieuwe seizoen van The Masked Singer en voel me vereerd dat ik weer bij de speurders mag zijn. Iedereen weet dat ik vorig jaar niet de allerstrafste speurder was (lacht), dus ik heb me dit jaar voorgenomen om me nog meer te focussen op alle tips die er in de filmpjes zitten en om nóg beter te luisteren naar de stemmen in de pakken. Ik ben ervan overtuigd dat ik er dit jaar wel een paar ga uithalen. Één ding kan ik wel al meegeven: het wordt een heeeeel straf seizoen en niet alleen wij als speurders, maar ook de mensen thuis gaan omver geblazen worden door de waanzinnige stemmen, de prachtige pakken en de steeds weer verrassende acts… Dit vierde seizoen wordt het beste seizoen tot hiertoe, geloof mij!”

Ruth Beeckmans: “Ik ben zo blij dat ik in het speurdersteam zit dit jaar. Met geweldige speurneuzen naast me. Ik kan alvast verklappen: de kostuums zien er dit jaar weer prachtig uit! En de fantastische stemmen en onverwachte koppen onder de maskers zullen iedereen verbazen. Ik kan niet wachten om mijn speurneus op te zetten!”

Dit achtkoppige speurdersteam zal zich dit najaar helemaal vastbijten in het mysterie en niet rusten vooraleer alle pakken zijn ontmaskerd. De acht topspeurders zullen in The Masked Singer afwisselend per drie achter de paneldesk zitten om mee te raden. Helpen ze elkaar zo aan nieuwe inzichten? Natuurlijk schudt The Masked Singer in het vierde seizoen ook elke week nog een mysterieuze en verrassende gastspeurder uit de mouw. Wanneer het nieuwe seizoen van The Masked Singer bij VTM te zien is, wordt later bekendgemaakt. Wel al bekend: The Masked Singer in Concert, dat op zaterdag 16 november meteen twee keer neerstrijkt in het Antwerpse Sportpaleis. Tickets voor de namiddag- of avondshow zijn verkrijgbaar via vtm.be.

