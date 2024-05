Dina Tersago zoekt boeren van voorbije 20 jaar op én stelt ook 7 nieuwe boeren voor in drie afleveringen van Boer zkt Vrouw - 20 jaar

117 Vlaamse boeren trachtte ze al aan een lief te helpen, en vanaf dinsdag 28 mei komen daar opnieuw 7 boeren bij. 20 jaar nadat ze het allereerste seizoen van Boer zkt Vrouw presenteerde, zoekt Cupido herself Dina Tersago tientallen ex-deelnemers op om te horen hoe het anno 2024 met hen - en hun partners en kids - gesteld is. Maar dat is niet alles: in de drie afleveringen van Boer zkt Vrouw - 20 jaar die VTM vanaf 28 mei op dinsdag om 20u40 uitzendt, stelt Dina dus ook 7 nieuwe boeren voor die de komende maanden op zoek gaan naar de liefde en wiens amoureuze parcours bij VTM gevolgd kan worden in het voorjaar van 2025. Specialleke: voor één boer is een dubbele rol weggelegd in de Boer zkt Vrouw - 20 jaar afleveringen: één boer kennen we immers al van een vorige deelname aan Boer zkt Vrouw en gaat in een nieuw seizoen opniéuw op zoek naar de liefde!

Dina Tersago: “Het is niet te geloven dat ik al 20 jaar heel Vlaanderen rondrijd van boerderij naar boerderij, maar wàt een heerlijke trip was het al! 124 boeren aan een lief trachten helpen is tegelijkertijd een enorme uitdaging én ook een privilege, en wat ben ik trots op ons traject. Ik ben ondertussen al van 23 baby’s - waarvan de oudste ondertussen al 13 jaar is - ‘tante’ Dina, en in mijn hart is er nog plaats voor zoveel meer.”

Timeline:

Dinsdag 28 mei: Aflevering 1 van Boer zkt Vrouw - 20 jaar

Zondag 2 juni: Reünie-aflevering huidig seizoen Boer zkt Vrouw

Dinsdag 4 juni: Aflevering 2 van Boer zkt Vrouw - 20 jaar

Dinsdag 11 juni: Aflevering 3 van Boer zkt Vrouw - 20 jaar

Voorjaar 2025: Uitzending nieuw seizoen Boer zkt Vrouw met de boeren die in de 3 afleveringen van Boer zkt Vrouw - 20 jaar worden voorgesteld

