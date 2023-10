Dina Tersago stelt nieuwe boer voor: maak kennis met de 30-jarige Thomas die in een volgend seizoen van Boer zkt Vrouw op zoek gaat naar de liefde

Op vrijdag 27 oktober stelt Dina Tersago om 22u35, na The Voice Kids, nog een nieuwe boer voor aan de VTM-kijkers: de 30-jarige melkvee- en aardappelboer Thomas Leplae uit Vleteren. Manuel, de biodynamische landbouwer die in een volgend seizoen van Boer zkt Vrouw op zoek zou gaan naar een partner, heeft ondertussen immers iemand leren kennen waarmee hij een toekomst ziet. Enter Thomas, die wél nog een handje hulp kan gebruiken!

De West-Vlaamse Thomas droomt van een warm nest, eentje zoals waarin hij zelf is opgegroeid. Hij is een echte levensgenieter: hij gaat graag eens goed eten met een lekker glas wijn erbij, en als hij niet op de boerderij aan het werk is, is hij op stap met vrienden. Een vrouw met een kinderwens is een must, want Thomas droomt van “enkele kleine patatjes”. Gezien zijn grote vriendenkring en uitgebreide sociaal leven, komt de speelse, vlotte melkveeboer wel meisjes tegen, maar vaak krijgt een relatie niet echt een kans omdat Thomas zodanig veel piekert of die vrouw wel in het boerderijplaatje zal passen. Hij hoopt dat Boer zkt Vrouw die angst kan wegnemen, en meisjes op zijn pad kan brengen die voluit voor hem en de boerderij kiezen. Eén ding is immers duidelijk: Thomas is 100% klaar voor een relatie. Hij zoekt een meisje met pit en zin voor initiatief. Eentje die niet bang is om haar handen uit de mouwen te steken en bijvoorbeeld op termijn al eens wil helpen wanneer een koe moet bevallen.

Binnenkort zal Thomas het ouderlijk huis voor hem alleen hebben want hij plant de boerderij over te nemen. Maar “alleen wonen in zo’n groot huis is best wel spannend. Het is altijd gezelliger om met twee thuis te komen.” Mede daarom investeerde Thomas de voorbije jaren al sterk in automatisering van de boerderij. Nu nog een gezin, en zijn leven is compleet.

