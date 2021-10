Dina Tersago start zoektocht naar wensouders voor bewust co-ouderschap in oproepaflevering Ik Wil Een Kind

Nu maandag 18 oktober doorbreekt Dina Tersago in Ik Wil Een Kind het taboe rond bewust co-ouderschap. Bij deze niet-traditionele gezinsvorm spreken twee of meer mensen af om samen een kind op de wereld te zetten en op te voeden. Zonder romantische relatie, maar met een verbintenis voor het leven: een gedeelde liefde voor het kind. In de oproepaflevering zet Dina het thema op de kaart en gaat ze op zoek naar geschikte wensouders.

Naast het traditionele mama-papa-kindgezin bestaat er vandaag een hele waaier aan nieuwe gezinsvormen. Eenoudergezinnen, regenbooggezinnen, pleeggezinnen, adoptiegezinnen en gezinnen die door de jaren heen veranderd zijn. Dina verzamelt al deze gezinnen en polst naar het effect op hun leven en geluk. Daarnaast komen in de aflevering ook mensen aan het woord die hun kinderwens nooit in vervulling zagen gaan. Luc Appermont vertelt openhartig over het gemis: “Huisje, tuintje, kinderen: ik vond dat heel logisch. Ik had mijn levenservaring graag doorgegeven. Toen ik ontdekte dat ik niet het traditionele vader-moedergezin kon realiseren, wist ik zeker dat het uitgesloten was. Zeker in die periode, de jaren 80. Adoptie of twee mannen die een kind zouden grootbrengen, dat was zo ver van ons bed. Maar het is een gemis.”

“Gezinsgeluk hangt niet af van de vorm van het gezin, maar wel van de liefde tussen de gezinsleden”, weet gezinspsychologe Ann Buysse. In de oproepaflevering van Ik Wil Een Kind zet zij het thema ‘bewust co-ouderschap’ op de kaart, samen met fertiliteitsarts Herman Tournaye, advocaat en specialist familierecht Frederik Swennen en kinderwenscoach en ervaringsdeskundige Sara Coster. Deze vier deskundigen zetten mee hun schouders onder Ik Wil een Kind en stellen hun expertise ter beschikking van de wensouders. Eén ding staat altijd voorop: het welzijn van het toekomstige kind.

Om duidelijk te maken wat bewust co-ouderschap precies inhoudt trekt Dina in de aflevering de straat op met een gezinspuzzel. "Wie vandaag in ons land kiest voor bewust co-ouderschap, kiest niet voor de makkelijkste weg", vertelt ze. "Langs de ene kant is er nog een groot gebrek aan begeleiding en langs de andere kant rust er nog heel wat taboe op. Want onbekend is onbemind." Dina vraagt toevallige voorbijgangers om zelf een gezinspuzzel met mama's, papa's en kinderen te leggen en zo snel mogelijk in te schatten hoe de verschillende gezinnen eruit zien. Dat levert verrassende resultaten op.

Els, Pim en Remko doen aan bewust co-ouderschap: “Alles bedacht in het belang van Rein”

Dina gaat ook langs bij Els, Pim en Remko, een gezin dat vandaag al in bewust co-ouderschap leeft. Els is alleen, Pim en Remko zijn getrouwd en samen zorgen ze voor hun zoontje Rein. “Als gezin doen we vaak uitstappen en gaan we samen op vakantie. Maar een relatie hebben we niet”, vertelt Els. “Op papier heeft Rein twee ouders: een mama en een papa. Dat zijn Els en Remko”, vult Pim aan. “Dat betekent dat wij een andere manier hebben moeten vastleggen, omdat het niet automatisch geregeld was. Het voelt aan alsof onze situatie niet erkend is.” Hun gezamenlijke liefde voor Rein staat voor Els, Pim en Remko altijd voorop. “Het feit dat Rein twee papa’s en een mama heeft zien we als een verrijking voor hem”, aldus Pim. “Het voelt aan als een organisch geheel. We hebben alles bedacht in het belang van Rein. Wat er ook gebeurt, dat staat altijd voorop.”

In de oproepaflevering van Ik Wil Een Kind lanceert Dina Tersago een brede oproep naar wensouders om zich aan te melden voor een mogelijke reeks die later bij VTM zou worden uitgezonden. Daarin wordt hun zoektocht naar een geschikte co-ouder gevolgd en doorlopen de wensouders een co-ouderschapstraject onder begeleiding van de experts die hen ondersteunen. Wie aan bewust co-ouderschap denkt om zijn kinderwens in te vullen, op zoek is naar een geschikte co-ouder of al iemand in gedachten heeft om het ouderschap mee te delen maar de juiste informatie en begeleiding mist, kan zich meteen na de oproepaflevering aanmelden via vtm.be/ikwileenkind.