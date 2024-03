Dina Tersago organiseert housewarming met alleen maar onbekende vrouwen voor nieuwe boer Thomas

Hij is vlot, speels, meet 1m96, heeft diepblauwe ogen om in te verdrinken, een uitgebreid sociaal leven en toch is hij nog single. De 30-jarige melkvee- en aardappelboer Thomas Leplae uit het West-Vlaamse Woesten kan dus wel een handje hulp gebruiken. Gelukkig heeft Dina Tersago er nog eentje vrij! Op zondag 24 maart om 19u55 bij VTM, trapt de Boer zkt Vrouw-gastvrouw Thomas’ zoektocht naar de liefde af door enkele geïnteresseerde dames uit te nodigen, want de aardappelboer droomt van enkele “kleine patatjes”. De levendige versie welteverstaan, niet die in zijn opslagplaats.

Thomas’ ouders zijn onlangs verhuisd en dus is de boerderij nu van hem alleen. Maar alleen is maar alleen, en dus zoekt Thomas een toffe vrouw met pit om lief en leed mee te delen. “Ik ben klaar voor de liefde, ik hoop dat vandaag misschien wel mijn leven kan veranderen, met het juiste meisje. Ik heb er zin in”, klinkt het enthousiast maar toch ook lichtjes zenuwachtig bij de vlotte boer. Een nieuw huis vraagt ook om een housewarming, vindt Dina. Dat ze alleen enkele onbekende vrouwen uitnodigt, maakt het alleen maar spannender. “Het is een goed idee om een housewarming te geven. Zo kunnen de meisjes misschien ook al een beetje verder denken of ze zichzelf hier zien wonen op termijn.” Dina zou Dina niet zijn moest ze niet voor hapjes en drank zorgen, maar de gesprekken moeten Thomas en de vrouwen zelf op gang zien te houden.

In Bocholt is Sanne (33) nog steeds op 24 uurs-date met Jimmy (32). De vrachtwagenchauffeur doet enorm zijn best om indruk te maken op de melkveeboerin, ook wanneer ze samen de kalfjes medicatie geven. Het wordt een krachtmeting voor Jimmy, want de kalfjes hebben er weinig zin in en willen vooral van wel heel dichtbij checken welk vlees ze met hem in de kuip hebben.

Bekijk hier de preview:

Melkveeboer Niels (32) koos Sylvie (36) voor de 24 uurs-date. Haar speelse karakter deed hem twijfelen of ze er wel echt voor hém was, en wanneer je een dag en nacht samen bent, kan je je moeilijk verstoppen. Sylvie laat in haar kaarten kijken en kan Niels zelfs verleiden tot een dansje.

Niet voor publicatie: