Dina Tersago op werfbezoek in Vakantiehuis for Life

Op maandag 19 juli om 22.15 bij VTM komt voor de eerste keer een jurylid langs bij de chalets in Durbuy. Deze week is dat niemand minder dan Dina Tersago en dat zorgt voor heel wat stress bij de duo’s.

Bekijk hier de preview:

Maar voor het zover is, staat ten huize van Tim en Ewoud eindelijk opnieuw een trap. Hun werfplan ziet er op papier heel professioneel uit, in de praktijk is het een grote chaos en schieten de werken niet echt op. Maar volgens Tim is dat slechts een tijdelijk probleem... Bij Pauline en Melissa loopt alles vreemd genoeg wél volgens plan. De twee vriendinnen hebben nauwelijks ervaring in de bouw maar de renovatie loopt voorlopig wel als een trein. Voor de elektriciteitswerken belde Pauline naar haar papa die electricien is: “Hij heeft alles super goed uitgelegd dus het lijkt me niet zo heel erg moeilijk. Gewoon het hoofd erbij houden en de juiste draadjes vinden!” klinkt het enthousiast.

Ook bij Christopher en Hannah voorlopig alleen maar goed nieuws: het dak is al geïsoleerd en het koppel begint vol goede moed aan de schilders- en elektriciteitswerken. Bij Lodewijk en Marcel is de sfeer wat bedrukt: ze zijn een beetje in paniek geschoten omdat ze besloten alle elektriciteit te vervangen: “En dat is toch een avontuur omdat we daar niet zoveel kennis over hebben. Het is wel aan het lukken maar we zitten een beetje achter op schema.” En bij papa Erwin en dochter Amy tenslotte, wordt een gevoelig onderwerp aangehaald: Erwin leed jarenlang aan een zware drankverslaving maar is er door de onvoorwaardelijke hulp van zijn gezin bovenop gekomen. “Hij was vooral zichzelf kwijt en dat was pijnlijk om te zien. Daarom is deze ervaring voor mij zo ‘wijs’. We hebben zoveel gemist en willen veel inhalen” klinkt het bij Amy.

Tijd voor survival nummer 3: iets met de Ourthe, een zelfgemaakt vlot en een forse verhoging van het werkbudget voor de winnaar. En tradities zijn er om gerespecteerd te worden dus er vloeit alweer bloed bij… Lodewijk en Marcel!

Dag 7 in Durbuy betekent ook het eerste bezoek van een jurylid en dat is vandaag Dina Tersago: “Ik ben vooral benieuwd naar hoeveel zin ze erin hebben, hoe graag ze het willen en hoe haalbaar hun plannen zijn natuurlijk!”. Na een inspectiebezoekje in alle chalets krijgen de kandidaten via de werfradio het verdict van Dina te horen. Welk duo krijgt de beste score en bijgevolg extra geld voor de renovatiewerken?

Vakantiehuis for Life met Julie Van den Steen, op maandag 19 juli om 22.15 bij VTM.

De afleveringen van Vakantiehuis for Life zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .