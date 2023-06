Dina Tersago geeft het startschot van een nieuwe amoureuze zoektocht in een nieuw seizoen van Boer zkt Vrouw

Op maandag 12 juni geeft Dina Tersago het startschot van een nieuwe amoureuze zoektocht in een nieuw seizoen van Boer zkt Vrouw. Vijf boeren en één boerin staan te popelen om de liefde van hun leven te ontmoeten, en Dina laat niets aan het toeval over. Ze nodigt hen allemaal uit in het kasteel van Wimmertingen, om hen klaar te stomen voor hun liefdesavontuur.

Om de boeren beter te leren kennen, heeft Dina kinderfoto’s en -filmpjes verzameld, en getuigenissen van vrienden en familie. En om hen van hun beste kant te laten zien - je staat overdag immers niet in je beste outfit op het erf - organiseert Dina een fotoshoot in glamoureuze kledij, uitgekozen door topstyliste Farah El Bastani. Terwijl de presentatrice samen met drie van de boeren een gepaste outfit uitkiest in deze eerste oproepaflevering, neemt ze de tijd om uit te zoeken hoe zij in het leven staan, wat hun verlangens zijn en wat ze zoeken in de liefde.

Bekijk hier de preview:

