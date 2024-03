Dina Tersago en Sergio Herman ontdekken in Madeira dat ze meer gemeen hebben dan ze dachten

Op dinsdag 5 maart trekken Sergio Herman en presentatrice Dina Tersago naar Madeira. Het Portugese juweel, vol weelderige planten, unieke uitzichten en tropische smaken, vormt de perfecte plek voor het duo om de stress even te ontvluchten. Ze genieten er van een onvergetelijke zeiltocht, bezoeken de haven om de tonijnvangst te aanschouwen en verkennen het oudste Madeira-wijnhuis in de hoofdstad Funchal. Tussen het proeven van lokale Madeira-lekkernijen, zoals vers gevangen 'lapas' en rundvlees op lauriertakken, ontdekken Dina en Sergio dat ze meer met elkaar gemeen hebben dan ze aanvankelijk dachten…

Sterrenchef Benoit Sinthon verwelkomt het duo op het eiland met een ‘Espetada’: rundsvlees op lauriertakken. Vervolgens gaan ze de zee op, waar Dina haar allereerste zeiltocht maakt en meteen het roer in handen mag nemen. Het wordt een onvergetelijke ervaring. Bij zonsondergang ontdekken Sergio en Dina een gedeelde strijd: faalangst en prestatiedruk. “Ik had daar als kind heel veel last van. Ik ben iemand die innerlijk gemakkelijk onrustig is. Ik wil veel doen en ik wil het ook goed doen. Dat onrustduiveltje is er altijd”, vertelt Dina. Na de boottocht is het tijd om de zee in te duiken. Sergio en Dina gaan lapas vangen, een lokale delicatesse. Met een zak vol schelpen trekken ze naar een lokaal restaurant om ze te laten bereiden. Afsluiten doen Dina en Sergio met het bekendste product uit Madeira: de Madeirawijn. Bij Blandy's, het oudste Madeira-wijnhuis in de hoofdstad Funchal, genieten ze van een schatkamer vol Madeirawijn. Sommige dateren zelfs uit 1700.

Hun reis brengt niet alleen culinaire hoogstandjes, maar ook een persoonlijk gesprek over een gedeeld verdriet. “Ik heb een tattoo met drie bloemetjes omdat ik drie keer zwanger ben geweest. Voor Isak heb ik een miskraam gehad. Het was in een heel vroege fase. Ik heb dat redelijk snel aanvaard, maar nadien werd ik niet meteen zwanger. Dat was nog het moeilijkste”, vertelt Dina. En ook Sergio heeft een kindje verloren. “Deze ketting is gemaakt van de trouwring van mijn vader. Aan de ene kant staat zijn vingerafdruk en aan de andere kant die van mijn overleden zoontje. We hebben hem de dag voor de geboorte verloren. Het is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Voor Ellemieke was het nog erger, zij heeft ons kindje natuurlijk gedragen. Dit jaar heb ik het moeilijker gehad dan anders, wanneer die dag weer voorbijkwam. Ik heb er meer bij stilgestaan”, vertelt Sergio.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

