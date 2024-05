Dina Tersago en Andy Peelman zijn terug en testen een nieuwe reeks beweringen die letterlijk ‘blijven plakken’ in Ze Zeggen Dat

Powerduo Dina Tersago en Andy Peelman gaat in het nieuwste seizoen van Ze Zeggen Dat, dat vanaf 16 mei elke donderdag om 20u40 bij VTM te zien is, opnieuw een hele reeks vaak vertelde beweringen te lijf met een stevige portie nieuwsgierigheid. Van alledaagse, luchtige urban legends tot bloedserieuze kwesties, niets ontsnapt aan hun scherpe blik en geen uitspraak blijft onbetwist. Is het waar dat je libido met pensioen gaat op 65? Zijn voetgangers écht veilig op een zebrapad? En worden mensen van kleur nog steeds geweerd aan de deur? Dina en Andy nemen geen blad voor de mond en duiken in de meest uiteenlopende stellingen op zoek naar antwoorden. Met hun kenmerkende flair gooien ze zichzelf in de strijd, gesteund door een bekende Vlaming wanneer nodig. En zoals altijd beginnen ze met een straffe case, deze keer zelfs ééntje die letterlijk 'blijft plakken'.

‘If you can’t fix it with ducttape… you ain’t using enough ducttape.’ Voor de gemiddelde Vlaming enkel een opvallende uitspraak van acteur Dwayne Johnson in de actiefilm Skyscraper. Voor Andy en Dina daarentegen hét perfecte startpunt voor een nieuwsgierig onderzoek in het nieuwe seizoen van Ze Zeggen Dat. Andy en Dina willen testen of je werkelijk alles kan repareren met ducttape. Als ware ‘onderzoeksdeskundigen’ nemen ze de proef op de som tijdens een heus ‘brokkenparcours’. Het duo moet zich ‘ter land, ter zee en in de lucht’ verplaatsen met drie vervoersmiddelen: een tandem, een boot en een stuk klimtouw. Alleen werden die eerst… vakkundig in twee geknipt. Voor ze kunnen vertrekken moeten ze alles weer aan elkaar plakken. Maakt ducttape zijn ijzersterke reputatie waar? Of moeten Dina en Andy aan het eind van de rit zelf ‘gerepareerd’ worden?

Bekijk hier alvast een voorproefje uit het nieuwe seizoen:

