Dina Tersago en Andy Peelman onderzoeken nieuwe lading beweringen voor ‘Ze Zeggen Dat’ en Luk Alloo volgt de lokale verkeerspolitie

Ze zeggen dat kijkers vanaf 14 oktober kunnen genieten van een splinternieuwe donderdagavond bij VTM... En dat klopt, want vanaf dan zoeken Dina Tersago en Andy Peelman elke week om 20u35 uit welke ‘Ze Zeggen Dat’s’ je nu mag geloven of niet. Aansluitend om 21u45 volgt Luk Alloo de verkeerspolitie naar de lokale wegen met een nieuw arsenaal aan overtredingen. Zoals steeds op zijn geheel eigen manier: hij dolt met de agenten, vraagt de overtreders naar het waarom van hun actie en probeert hier en daar - tevergeefs - de boete kwijt te schelden.

Welke ‘Ze Zeggen Dat’s’ zijn waar of niet? Dina en Andy zoeken het uit

Worden we steeds preutser? Is hypnose quatsch? En spreek je beter Frans als je tipsy bent? In het tweede seizoen van Ze Zeggen Dat halen Dina en Andy opnieuw alles uit te kast om te achterhalen welke beweringen, levenswijsheden en urban legends je nu echt mag geloven. Ze gaan zelf op onderzoek uit, spreken met tal van boeiende sprekers en specialisten en doen ook beroep op ‘de gemiddelde Vlaming’. Die worden dit keer vertegenwoordigd door de inwoners van de meest voorkomende straatnaam in Vlaanderen: De Kerkstraat.

En er is meer, want in dit nieuwe seizoen is er ook een glansrol weggelegd voor Ivette en Lisette, de mama’s van het duo. Samen testen ze beweringen die mama’s van bekende Vlamingen al eens durven poneren. Zo beweert de mama van Birgit Van Mol dat een kusje de pijn verzacht, zegt de mama van Gio Kemper dat een moeder doorheeft wanneer haar kind liegt en is de mama van Ann Van Elsen ervan overtuigd dat je verkouden wordt als je met nat haar naar buiten gaat. Maar wie het ook echt bij het rechte eind heeft, ontdekt de kijker binnenkort in Ze Zeggen Dat.

Luk Alloo kruipt op de achterbank van de lokale verkeerspolitie

Na jarenlang meerijden met de Federale Wegpolitie is Luk Alloo nu te zien op nationale en gewestelijke verbindingswegen waar hij een nieuw arsenaal aan overtredingen te zien krijgt: te snel rijden in de bebouwde kom, foutparkeerders, opgedreven brommertjes, bellen achter het stuur, enzovoort. Alloo zit mee op de achterbank van de lokale verkeerspolitie en volgt dag en nacht een twaalftal agenten in de politiezones Gent en Sint-Niklaas tijdens hun werkshiften. De kijker krijgt een beeld van de verkeerspolitie die ingrijpt, bemiddelt en verzoent, maar ook beboet, achtervolgt en arresteert.

Luk Alloo: “De verkeerspolitie kampt vaak met onverwachte situaties op de weg en moet overal op inspelen. Je houdt het niet voor mogelijk wat er allemaal gebeurt tijdens hun werkuren. Alle interventies staan in het teken van het aanpakken van verkeersveiligheid en het verbeteren van weggedrag.”

