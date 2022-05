Dina Tersago dropt bommetje in Huis Gemaakt: geen drie, maar twee koppels strijden in de grote finale

Grote vreugde in Beringen. Eline & Younes mochten vanavond de allerlaatste kamerprijs op hun naam schrijven. Met hun zuiderse keuken en oosterse eetkamer staken ze 2.000 euro extra verbouwbudget op zak. Dat kan handig van pas komen in de grote finaleweek van Huis Gemaakt die nu maandag van start gaat. Op woensdag 1 juni wordt in de spannende finale bekendgemaakt welk koppel zijn eigen verbouwde huis cadeau krijgt. Maar vlak voor de finaleweek kan beginnen, verraste Dina Tersago de koppels vanavond nog met een belangrijke boodschap. Een boodschap die insloeg als een bom. In de finale zullen namelijk geen drie, maar twee koppels strijden voor de overwinning…

“Ik wil dat jullie de komende week nog eens alle registers opentrekken, want we gaan nu in één rechte lijn naar de finish”, stak Dina van wal op het einde van de aflevering. “Jullie finaleweek start morgen om 8 uur en jullie krijgen 6 dagen de tijd om jullie huis helemaal af te krijgen. Op het einde van de finaleweek zal onze jury op basis van de ranking, maar ook op basis van de prestaties tijdens de finaleweek, beslissen welke twee koppels naar de finale gaan. Jullie horen het goed, jullie gaan maar met twee koppels naar de finale. Dus volgende week is allesbepalend.”

Die onverwachte wending liet de koppels met open mond achter. Niemand wil ‘zijn’ huis vlak voor de finale nog uit handen geven. “Wat een plottwist! Als je er niet bij kan zijn in de finale, dat is de zuurste appel die je ooit hebt gegeten”, beseften Alexia & Emiel. Bij Anaïs & Cedric, die onderaan de ranking staan, was de teleurstelling groot. Maar de vechtlust is nóg groter. Net zoals bij Eline & Younes, die er volle gas voor gaan: “We beginnen aan de belangrijkste week van ons leven!”

Koppels trappen de finaleweek maandag af met de helpende handen van Niels Albert, Sieg De Doncker en Bartel Van Riet

Na de mededeling van Dina zijn de koppels klaar om alle puntjes op de i te zetten. Ze nemen hun intrek in de panden en trappen de finaleweek nu maandag 30 mei af in fijn gezelschap. Om hun droomhuis tot in de kleinste details af te werken krijgen ze namelijk de hulp van enkele bekende Vlamingen die van aanpakken weten. Sieg De Doncker, die zelf heel wat verbouwervaring heeft, steekt de handen uit de mouwen in Antwerpen. Ex-veldrijder Niels Albert buigt zich in Beringen over een plotse waterlek in de douche en in Boortmeerbeek wordt het een leuk weerzien met tuinexpert en manusje-van–alles Bartel Van Riet. De nieuwe samenwerkingen werpen heel wat vruchten af.

