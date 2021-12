Dina en haar kinderen leren kaas en witloof eten... of toch niet?

In Ze Zeggen Dat op donderdag 2 december om 20u35 test Dina of het klopt dat je echt alles kan leren eten. Op haar bord: kaas. Iets waar Dina spontaan van moet kokhalzen: “Als kind lustte ik al geen kaas en nu nog steeds niet. Ik vind dat kaas een zure geur heeft.” Niet alleen Dina is proefkonijn van dienst, ook haar zoontjes Thor, Isak en zijn klasgenootjes worden aan het experiment onderworpen. Terwijl er bij Dina kaas op het menu staat, krijgen de kleine spruiten witloof voorgeschoteld. “Dat ruikt naar stinksokken”, oordeelt één van de kinderen over het witloof. Nadat ze 10 keer kaas en witloof hebben gegeten is het tijd voor het resultaat. Klopt het dat je iets kan leren eten of is dit een fabel?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Pat Krimson en Loredana zorgen voor wat extra ‘power’

Ze Zeggen Dat zonnepanelen met een digitale teller niet meer rendabel zijn. Om dit te testen trekt Andy samen met energie-expert Koen Vanthournout naar de Kerkstraat waar de familie Timperman woont. Wie zonnepanelen met een terugdraaiende teller heeft en de opgewekte stroom overdag niet opgebruikt heeft, kan op een ander moment evenveel energie van het net halen. Een digitale meter telt daarentegen niet terug en daarom moet de opgewekte stroom onmiddellijk verbruikt worden om ervan te kunnen profiteren. Maar klopt dat ook?

Andy neemt samen met de familie Timperman de proef op de som en krijgt daarvoor hulp uit onverwachte hoek: Pat Krimson en Loredana komen een feestje bouwen met hun discobar om samen 100% van de opgewekte groene stroom te verbruiken. “Alle lichten branden, er staat een microgolfoven op, een ijsmachine, een popcorn machine, het koffiemachine en ga zo maar door. Maar, allemaal gratis!”, vertelt Andy. Maar is dit ook echt nodig om rendabel te zijn of kan het ook anders?

Ze Zeggen Dat iedereen racistisch is

Om dit te testen spelen 18 kandidaten, waaronder Dina zelf, een real-life video game. Allen gaven ze aan dat ze niet racistisch zijn en hopen ze dus te bewijzen dat deze Ze Zeggen Dat niet waar is. Tijdens het spel leggen de deelnemers één voor één een parcours af waarlangs 10 acteurs staan: 5 met een witte en 5 met een andere huidskleur. De ene helft van de acteurs houdt een wapen vast, terwijl de andere helft een willekeurig voorwerp zoals een paraplu of portefeuille in de hand heeft. Aan de speler om op basis van dit voorwerpen en in één oogopslag te beoordelen of iemand schuldig is of niet. Labelen de deelnemers witte mensen sneller als onschuldig en mensen met een andere huidskleur als schuldig?

Verder in de aflevering testen Dina en Andy of het klopt dat je telkens opnieuw zonnecrème moet smeren als je uit het water komt en of je een slaapzak best oprolt om hem terug in het zakje te krijgen of niet.

