Dina en Andy voelen immomakelaars aan de tand in Ze Zeggen Dat: zijn ze om te kopen?

Kan je immomakelaars omkopen? Word je gelukkig als je om vijf uur opstaat? En zijn navigatieapps te hacken? Dat testen Dina Tersago en Andy Peelman vakkundig uit in een nieuwe aflevering van ‘Ze Zeggen Dat’, donderdag 13 april om 20u35 bij VTM. Beginnen doen ze met de stelling of immomakelaars om te kopen zijn. Speciaal daarvoor schakelt Dina de hulp in van makelaar Hadisa Suleyman, bekend van het VTM-programma ‘Huis Gemaakt’. Hadisa hoopt dat de stelling niet waar is, maar vreest dat het dek van de beerput gelicht zal worden: “Waar rook is, is vuur.”

Om dat te testen, trekken twee improvisatie-acteurs undercover op huizenjacht als ‘happy couple’. Gewapend met verborgen camera’s proberen ze de vastgoedmakelaars te overtuigen om in ruil voor een geldsom onder één hoedje te spelen tegen de verkoper. Dina en Hadisa volgen de huisbezoeken vanuit een busje en die starten erg hoopvol. Meer dan de helft van de benaderde makelaars geeft toe dat ze afweet van dergelijke praktijken, maar er zelf niet aan meedoet. De regels zijn namelijk erg strikt. “Het is aanlokkelijk, maar veel te riskant. Ik zou het zelf niet willen, dus waarom zou ik het zo doen?”, klinkt het bij een vastgoedmakelaar. Maar enkele pogingen later hapt een andere makelaar helaas wel toe… Ze belooft een goede deal in ruil voor een enveloppe van 5000 euro. “Dat kan toch niet? Dat is pijnlijk”, reageert een teleurgestelde Hadisa. “Het gebeurt dus wel, maar het is zeker niet de meerderheid.”

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Word je gelukkig als je om vijf uur opstaat?

Ze zeggen dat… je gelukkig wordt als je om vijf uur opstaat. Andy daagt Dina uit om dat te testen. Samen met Sammy Mahdi (CD&V) en enkele proefpersonen maakt ze twee weken lang deel uit van The 5AM Club. En dat doet ze niet met volle goesting… “Ik ben echt geen ochtendmens. Ik wil niet om vijf uur opstaan”, protesteert Dina. Gedurende twee weken dragen de vroege vogels een smartwatch die hun slaapkwaliteit en hartslag meet. Daarnaast vullen ze elke ochtend een slaapdagboek in. Schuilt er dan toch een vrolijk ochtendmens in Dina? En haalt Sammy Mahdi voldoende slaap ondanks zijn drukke agenda? Het experiment onthult zaken die ze eerder niet wisten…

Ze Zeggen Dat, elke donderdag om 20u35 op VTM en ook op VTM GO.

