Dina en Andy krijgen versterking van Nora Gharib, Lotte Vanwezemael en Joshua Dutré in Ze Zeggen Dat

Ze zeggen dat je in een openbaar toilet best het eerste hokje kiest. Ze zeggen dat playing hard to get werkt bij het daten. Ze zeggen dat er zoiets bestaat als zwangerschapsdementie. Om die stellingen te onderzoeken doen Dina Tersago en Andy Peelman op dinsdag 1 december om 20.40 een beroep op een aantal bekende gezichten: actrice Nora Gharib, Beestig-dierenarts Joshua Dutré en seksuologe Lotte Vanwezemael. Welke beweringen kloppen en welke zijn compleet uit de lucht gegrepen?

“Ze zeggen dat je in het eerste hokje van een openbaar toilet de meeste kans hebt op een proper toilet. Maar is dat wel zo?”, vraagt Andy zich af. “En als het zo is, hoe komt dat dan?” Andy en Dina meten zichzelf een nieuwe look aan en zetten in Kortrijk een pop-up openbaar toilet op poten om het gedrag van hun bezoekers nauwlettend in de gaten te houden. Ook op verschillende andere locaties in Vlaanderen wordt de populariteit per hokje bijgehouden. Het onderzoek leidt tot verrassende resultaten, ook op vlak van hygiëne.

Andy Peelman krijgt versterking van Nora Gharib en Joshua Dutré



Vergeten vrouwen echt meer als ze zwanger zijn? Of gebruiken ze zwangerschapsdementie als een smoesje? Dat wil Andy graag weten. Samen met actrice Nora Gharib, die dit jaar zelf mama werd, en Joshua Dutré, bekend van het VTM-programma Beestig, zet hij een experiment op poten. Het nietsvermoedende slachtoffer van dienst is Joshua’s hoogzwangere vriendin Iris. Zij wordt met een smoesje naar VTM gelokt, waar haar geheugen en coördinatievermogen serieus op de proef gesteld zullen worden…

Speel je tijdens een date best hard to get of easy to get? Dina en Lotte Vanwezemael doen de test



Dina speelt cupido voor de 31-jarige Ophélie uit Heusden. “Als vrijgezel maakte ik mij de bedenking of het bij het daten al dan niet de bedoeling is dat je een beetje hard to get speelt. Mijn tactiek ligt daar altijd ergens tussen, misschien ben ik soms té hard to get”, vertrouwt ze Dina toe. De dames gaan op zoek naar 10 interessante mannen om, met de vakkundige hulp van seksuologe Lotte Vanwezemael, de proef op de som te nemen.

De afleveringen van Ze Zeggen Dat zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.