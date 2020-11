Dina doet de test: zorgt een dieper decolleté voor een dikkere portemonnee?

Ze zeggen dat je niet altijd moet geloven wat anderen zeggen. Maar wat moet je dan wel geloven? Dina en Andy zoeken het uit in Ze Zeggen Dat, dat vorige week goed was voor 730.000 kijkers en 30,6% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld). Op dinsdag 17 november trekt Dina naar Gent, waar ze een experiment uitvoert met Louise (24), die in de horeca werkt. “Ze zeggen soms dat je meer fooi zou krijgen als je een dieper decolleté draagt”, vertelt Louise. “Als het klopt dat mensen daarom een fooi geven, zou ik dat heel jammer vinden.” De bewering is nooit eerder onderzocht in België en dus besluit Dina de test te doen. Ze vermomt zich en trekt samen met Louise haar diepste decolleté aan. Zorgt meer decolleté voor een dikkere portemonnee?

Gebruiken vrouwen drie keer meer woorden dan mannen?

Voor de tweede test trekken Dina en Andy de straat op, waar ze gaan testen of het klopt dat BV’s werkelijk álles verkocht krijgen. Tenminste, dat denken ze. In werkelijkheid testen ze zonder het zelf te weten of het klopt dat vrouwen drie keer meer woorden gebruiken dan mannen. Een experiment dat wordt opgezet door professor taalkunde Dorien Van De Mieroop. Tijdens hun verkoop voor een zelfverzonnen goed doel wordt élk woord dat de nietsvermoedende Dina en Andy gebruiken, geteld. Klopt het stereotype van de taterende vrouw, terwijl mannen elkaar begrijpen met een minimum aan woorden?

Andy lanceert nieuw kampioenschap ‘3 x 100 meter en 3 x 1 gang eten’

In Lier brengt Andy een bezoekje aan de 13-jarige zwemmer Arthur en zijn papa Philip. “Ik heb vroeger van ons bomma altijd gehoord dat we een uur moesten wachten na het eten voor we mochten gaan zwemmen. En van ons moeder heb ik achteraf ook altijd gehoord dat ik niet mocht douchen vlak na het eten”, klinkt het. Tijd om te testen of oma Georgette gelijk heeft. Mag je niet eten vlak voordat je gaat zwemmen? Om dat te weten te komen lanceert Andy het kampioenschap ‘3 x 100 meter en 3 x 1 gang eten’. Is de mythe waar of niet?

Ook de familie Peeters test deze week weer een bewering uit. Want ze zeggen dat er trucjes zijn om een ui te snijden zonder te huilen. Maar klopt dat ook? Wat is een fabel en wat niet?

De afleveringen van Ze Zeggen Dat zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.