Dimitri Van den Bergh komt finalisten live aanmoedigen tijdens bloedstollende finale BV Darts

De vier finalisten zijn gekend. Olivier Deschacht, Kenji Gooris, Kamal Kharmach en Andy Peelman zijn nog één wedstrijd verwijderd van de grote finale. Olivier neemt de pijltjes op tegen Kenji en Andy mag zich meten met Kamal. In deze twee wedstrijden wordt overgeschakeld op een 'knock-out format' of rechtstreekse eliminatie. Daarna kennen we de twee BV Darts finalisten die zullen vechten voor winst.

Olivier: "Ik denk wel dat ik er klaar voor ben. De laatste dagen heb ik echt veel getraind. Ik heb ook hele moeilijke tegenstanders gehad en toch zit ik in de finale. Ik ben heel fier op wat ik al bereikt heb."

Kenji: "Het voelt nog altijd aan alsof het niet echt is omdat ik dacht er in de eerste ronde uit te liggen. Ik vind het toch wel iets hebben als jongste in de finale staan. Zeker tegenover mensen als Olivier met toch al behoorlijk wat achter hun naam."

Kamal: "Ik ben echt een strever, ik wil echt winnen. Maar, thank God, ik kan heel goed tegen mijn verlies. Ik moet heel eerlijk zijn: van Andy ben ik het meeste bang."

Andy: "Ik ben een hele competitieve mens. Ik kan en wil niet verliezen. Maar ik ben wel een stresskieken, hé. Ik hoop dat ik dat wat ga kunnen uitschakelen als ik moet smijten."

Niemand minder dan Dimitri Van den Bergh, onze internationale darts held en nummer vijf van de wereld, komt de vier finalisten live aanmoedigen in de studio. Het ideale moment voor master of ceremony Sean Dhondt om toch eens te vragen naar één epische 180-worp op de BV Darts tornooi vloer. Dancing Dimi ging ook thuis bij de BV's langs voor de laatste en ultieme tips en tricks. Verder nog veel schoon volk in de studio: Hannelore Simoens, Celine Van Ouytsel en Vincent Fierens komen hun dart collega's uiteraard ook een hart onder de riem steken. En Ze Zeggen Dat collega Dina Tersago supportert schouder aan schouder met Andy's vrouw Tine.

In die grote finale is er geen verschil meer met de echte professionele dart tornooien. Er wordt gestart op 501 punten en eindigen doen ze al sinds de halve finale door dubbel uit te gooien. Wie houdt het hoofd koel en mag zich straks kronen tot BV Dartskampioen en de gigantische beker mee naar huis nemen? Je ziet het in de zinderende finale van BV Darts op donderdag 9 december om 20u35 bij VTM 2.

Ook na de finale van BV Darts zitten dartliefhebbers goed bij VTM 2. Vanaf volgende week, woensdag 15 december, start het World Darts Championship vanuit het Alexandra Palace in Londen. VTM 2 zendt alle avondsessies van het volledige toernooi uit, en ook de middagsessies wanneer een Belg speelt. De matchen van de drie deelnemende Belgen zullen zeker niet ontbreken: Mike De Decker speelt op zaterdag 18 december, Dimitri Van den Bergh start op dinsdag 21 december en Kim Huybrechts op woensdag 22 december.

