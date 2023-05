Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts leggen op Vlaamse bodem de wereldtop darts het vuur aan de schenen

Van vrijdag 5 mei tot en met zondag 7 mei slaan de harten van de Vlaamse dartfans weer een paar versnellingen hoger. Dan zijn de grootste kleppers in het darts te vinden in het Vlaamse Wieze, waar ze in actie schieten tijdens de Blåkläder Darts Open, vorig jaar nog bekend als de Belgian Darts Open. In het toernooi uit de European Tour strijden de 16 beste spelers van de Pro Tour en 32 qualifiers om de titel en een deel van de prijzenpot ter waarde van 200.000 euro. Onder hen ook de Belgische sterspelers Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. VTM 2 zendt live vanuit Wieze alle matchen uit.

Michael Smith, Peter Wright, Michael Van Gerwen, Dave Chisnall, Nathan Aspinall en Rob Cross: het zijn maar enkele van de sterspelers die present tekenen in het Vlaamse Wieze, waar op vrijdag 5 mei een groots volksfeest zal losbarsten. Het wordt supporteren geblazen voor Belgen Dimitri ‘Dancing Dimi’ Van den Bergh en Kim ‘The Hurricane’ Huybrechts, die de internationale toppers het vuur aan de schenen zullen leggen. Voor een uitzinnig publiek stuntte Kim Huybrechts vorig jaar nog tegen drievoudig wereldkampioen Michael Van Gerwen. Slagen de Belgen er dit jaar opnieuw in om met indrukwekkende prestaties het dak van de Oktoberhallen in Wieze te spelen? In het verdedigen van de Belgische eer krijgen ze steun van twee Belgische gekwalificeerde amateurspelers, die via de Belgian Qualifiers op donderdag 4 mei een ticket voor de Blåkläder Darts Open kunnen bemachtigen.

VTM 2 zendt vanuit de Oktoberhallen in Wieze alle matchen live uit. Rudy Lanssens, Matthias De Vlieger, Erik Clarys en Brian Raman gaan ter plekke en zorgen voor commentaar bij de matchen, interviews en verslaggeving in het veld.

Uitzendschema:

Vrijdag 05/05: 13u-17u: eerste ronde 19u-23u: eerste ronde

Zaterdag 06/05: 13u-17u: tweede ronde 19u-23u: tweede ronde

Zondag 07/05: 13u-17u: achtste finales 19u-23u: kwartfinales, halve finales, finale



BV-dartser Jamie-Lee Six zet de Oktoberhallen in Wieze alvast in vuur en vlam :

