Dimitri, Kim en Mike strijden voor de wereldtitel tijdens het belangrijkste darttoernooi van het jaar

Van donderdag 15 december om 20u00 tot en met dinsdag 3 januari kunnen dartliefhebbers bij VTM 2 alle matchen van de 30ste editie van het Wereldkampioenschap darts live volgen. Het belangrijkste toernooi van het jaar vormt daarmee de apotheose van een najaar met een goed gevulde affiche aan toptoernooien bij VTM 2.

Net als vorig jaar wordt het supporteren geblazen voor Dimitri ‘Dancing Dimi’ Van den Bergh (PDC 15), Kim ‘The Hurricane’ Huybrechts (PDC 31) en Mike ‘The Real Deal’ De Decker (PDC 57). Zij verdedigen de Belgische eer. Samen met 93 andere darters zakken onze drie landgenoten af naar het iconische Alexandria Palace in Londen. Daar strijden ze voor de wereldtitel én een deel van de prijzenpot. Die bedraagt maar liefst zo’n 3 miljoen euro, waarvan een kleine 600.000 euro voor de winnaar gereserveerd is. Het is daarmee de grootste prijzenpot van alle darttoernooien ter wereld.

Hoe ver schoppen de Belgen het in dit prestigetoernooi? Dancing Dimi bereikte tweemaal de kwartfinale op het WK darts (2017 en 2019) en ook Kim Huybrechts sneuvelde in 2011 in diezelfde ronde. Kunnen ze dit jaar stunten en zich dichter bij de eindzege gooien? Of zal Nederlander Michael Van Gerwen de wereldtitel voor de vierde keer achter zijn naam schrijven? ‘Mighty Mike’ won dit jaar maar liefst vier majors en wentelt zich zo in dé favorietenrol. Al gooien ook zijn grootste uitdagers Michael Smith, Gerwyn Price en titelverdediger Peter Wright met scherp.

Speelschema :

De eerste twee ronden worden van donderdag 15 december tot en met vrijdag 23 december afgewerkt. Er vindt telkens een middag- en een avondsessie plaats. Mike kruist op zondag 18 december in de eerste ronde de pijlen met Canadees Jeff Smith. Reekshoofden Kim en Dimitri gaan rechtstreeks naar de tweede ronde. Kim staat in de middagsessie van vrijdag 16 december aan de oche, Dimitri scherpt in de avondsessie van zaterdag 17 december de pijlen. Na de eerste en tweede ronde volgt de traditionele kerstpauze, die drie dagen duurt. Vanaf dinsdag 27 december wordt de strijd om de wereldtitel hervat met de derde ronde. De finale van het WK darts vindt plaats op dinsdag 3 januari om 21u00. VTM 2 zendt alle matchen live uit. Rudy Lanssens, Matthias De Vlieger, Erik Clarys en Brian Raman zijn bij VTM 2 de commentatoren van dienst.

Eerste en tweede ronde:

Donderdag 15 december, vanaf 20.00 uur

Vrijdag 16 december, vanaf 13.30 uur ( met Kim Huybrechts ) en vanaf 20.00 uur

Zaterdag 17 december, vanaf 12.00 uur en vanaf 21.00 uur ( met Dimitri Van den Bergh )

Zondag 18 december, vanaf 12.00 uur en vanaf 21.00 uur ( met Mike De Decker )

Maandag 19 december, vanaf 13.30 uur en vanaf 20.00 uur

Dinsdag 20 december, vanaf 20.00 uur

Woensdag 21 december, vanaf 13.30 uur en vanaf 20.00 uur

Donderdag 22 december, vanaf 13.30 uur en vanaf 20.00 uur

Vrijdag 23 december, vanaf 13.30 uur en vanaf 20.00 uur

Derde ronde:

Dinsdag 27 december vanaf 13u30 en vanaf 20u00

Woensdag 28 december Vanaf 13u30 en vanaf 20u00

Donderdag 29 december vanaf 13u30

Achtste finales:

Donderdag 29 december vanaf 20u00

Vrijdag 30 december vanaf 13u30 en vanaf 20u00

Kwartfinales: zondag 1 januari vanaf 13u30 en vanaf 20u30

Halve finales: maandag 2 januari vanaf 20u30

Finale: dinsdag 3 januari vanaf 21u00

