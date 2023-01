Diefstal bij Gene Thomas en kookles van Loïc Van Impe in ‘Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS’

De nieuwe week van ‘Echte verhalen: De Buurtpolitie VIPS’ begint niet goed voor zanger Gene Thomas. Zijn flessen gin, genaamd ‘Genial’ zijn gestolen. Intussen gaan inspecteurs Indy (Jean-Romy Manzila) en Vince (Dempsey Hendrickx) op zoek naar een vermiste buurtbewoner. Ze vinden hem dronken terug in het park. Zou hij iets te maken hebben met de diefstal?

Dat de agenten van De Buurtpolitie ook andere talenten hebben, is al vaker gebleken. Op dinsdag 17 januari halen hoofdinspecteur Tineke (Nicoline Hummel) en inspecteur Patrick (Eric Peeters) hun beste kookkunsten boven. Ze schieten chef-kok Loïc Van Impe te hulp in de keuken voor de maaltijdbedeling van de gemeente. Plots blijkt Loïcs keukenmes verdwenen en horen ze geschreeuw in de zaal…

Stien Edlund, bekend van TikTok en YouTube, komt op woensdag 18 januari aangifte doen wegens stalking door een grote fan. De dag nadien ontfermen inspecteurs Indy en Emma (Lisa Gerlo) zich over een jongen die van huis wegliep omdat zijn geaardheid niet aanvaard wordt door z’n ouders. De dansers van zijn favoriete dansgroep Trinxx proberen hem gerust te stellen.

Voor inspecteurs Vince en Indy eindigt de week met een speciale opdracht van commissaris Berckmans (Willy Herremans). Hij wil dat het politiekorps meer aanwezig is op sociale media en dus laat hij influencer Jade De Winter langskomen voor een online content cursus. Al moet die wel onderbroken worden voor een vrouw die bevalt in haar auto. Wordt inspecteur Vince voor even vroedman Vince?

‘Echte verhalen: De Buurtpolitie VIPS’, elke weekdag om 18u20 bij VTM en ook op VTM GO .

